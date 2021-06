Hétfőtől Ciprusra is lehet utazni a magyar oltásigazolással

Átvette a parancsnokságot Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség új parancsnoka. Ha baj van, a hazánkat nekünk kell megvédeni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Honvédség parancsnoksága parancsnoki beosztásának átadás-átvételi ünnepségén. 300 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 871-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 842-re emelkedett. Már 5 millió 254 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 966 ezren már a második dózist is megkapták. A magyar felnőtt lakosság 54 százaléka elégedett a koronavírus-járvány alatt bevezetett kormányzati egészségügyi intézkedésekkel - derül ki az Alapjogokért Központ friss közvélemény-kutatásából. Június 15-étől az önkormányzatok a korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek - ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány rendkívüli jogrendért felelős munkacsoportjának döntését. Megfelelő nyelvvizsga hiányában tanársegédi állást sem tölthetett volna be Karácsony Gergely - derítette ki a Magyar Nemzet. A Budapesti Corvinus Egyetemen a tanársegédi munkakörbe történő kinevezés követelménye legalább egy C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű állami oklevél. Az előválasztással a baloldal elsősorban a saját választóit veri át - mondta az Informátor című műsorunkban a Fidesz szóvivője. Horváth László szerint a baloldali színjátékban, nyilvánvalóvá vált, hogy nincsen semmiféle verseny, mert a baloldali pártok vezetői már valamennyi körzetben megállapodtak arról, hogy ki lesz a nyertes. Festékkel öntenék le a Magyarországon élő kínaiak Karácsony Gergely Kínát sértő utcanévtábláit. Politikai hisztériakeltésnek nevezte a kínai Fudan Egyetem elleni tüntetést az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás szerint alaptalan pletykák és sajtóinformációk miatt tiltakoznak a szervezők. Az nemzet, amely feladja, vagy elveszíti a hagyományait, önazonosság híján elveszti a saját életét – mondta az emberi erőforrások minisztere a gödöllői Platthy György-Emlékkonferencián. Kásler Miklós emlékeztetett: hetven év elnyomása után, Magyarország a rendszerváltozást követően kapott lehetőséget a nemzeti szuverenitás ápolására és megőrzésére, amelynek az egyik legfontosabb tartópillére a népművészet. Tiszteletben tartja az igazságügyi miniszterek tanácsa, hogy vannak országok, amelyek nem akarnak élni az európai ügyészséghez való csatlakozás lehetőségével - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter Magyarország élőben extra című műsorunkban. Varga Judit közölte: teljesen legitim az unióban, hogy egyes országoknak olyan alkotmányos berendezkedése van, ami kizárja a csatlakozást, és ez ellen a szakmának sincs kifogása. A jövő héttől kezdve a beoltott magyar állampolgárok szabadon, teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak Ciprusra, függetlenül attól, milyen koronavírus elleni oltóanyaggal oltották be őket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyarság egységes nemzetté vált az elmúlt tíz év nemzetpolitikájának köszönhetően, nem szabad hagyni, hogy bárki szétrombolja - mondta Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott Londonban. A világon 172,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában kis mértékben tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt kevesebb mint kétezer új beteget jegyeztek fel. A nagykorú lakosság 30,5 százaléka kapta már meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját Montenegróban. A koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli korlátozások további enyhítését jelentették be Belgiumban. Argentínában és Szerbiában megkezdődött a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyag gyártása - közölték orosz hírportálok. A brazil egészségügyi felügyelet jóváhagyta a koronavírus elleni Szputnyik V orosz fejlesztésű vakcina importját és korlátozott alkalmazását az országban. Észak-iraki kurd menekülttáborra mért csapást egy török drón, három civil életét vesztette, kettő megsebesült - közölte egy kurd tisztségviselő. Mintegy száz civilt gyilkoltak meg fegyveresek Burkina Fasóban - közölték biztonsági és helyi civil források. Beomlott egy kisebb szénbánya Észak-Mexikóban, többen a föld mélyén rekedtek - közölték a helyi hatóságok. Szidiropulosz Archimédesz szociológus, a Trianon Kutatóintézet alapító elnöke, a Trianoni Szemle folyóirat alapító főszerkesztője kapta a Szent István-díjat. Tagadja a bűncselekményt az a 21 éves magát iszlamistának valló férfi, akinek a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását - mondta a gyanúsított ügyvédje Magyarország élőben extra című műsorunkban. Jován László közölte: védence a számítástechnikai eszközök és az abból származó adatok valódiságát nem vitatja. Autó alá csúszott és meghalt egy motoros Békéscsaba és Kondoros között. Két nap alatt hatvankétszer intézkedtek a budapesti rendőrök a buszsávok szabálytalan használata miatt - közölte a BKK. A magyar csapat tagjai öt érmet, közte három aranyat gyűjtöttek a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság szombati döntőiben. Barátságos labdarúgó mérkőzés: Magyarország - Ciprus 1:0 Az osztrák Peter Stöger veszi át vezetőedzőként a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának szakmai irányítását. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, elődöntő: FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia (olasz) 14:12 Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája autózta a legjobb köridőt a Forma-1-es Azeri Nagydíj időmérő edzésén.