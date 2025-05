Hétfőtől az interneten is lehet szavazni Ukrajna EU-tagságáról + videó

Megosztás itt:

– Mától az interneten is lehet szavazni Ukrajna EU-tagságáról – jelentette be Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közölte, tekintettel a több mint tízezer bejelentésre az ellopott vagy elveszett szavazólapokról, a kormány hétfőtől lehetővé teszi az online szavazást is a Voks 2025-ön.

Hidvéghi kiemelte, aki nem kapta meg a szavazólapot, keresse fel a voks2025.hu oldalt és szavazzon online, ahol a határidő ugyancsak június 20-a.

Hozzátette, az eddigi adatok szerint már több mint 1,2 millióan szavaztak, ami azt mutatja, a magyarok megértik, milyen súlyú kérdésről van szó.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: pestisracok.hu

Videó: Hidvéghi Balázs/Facebook