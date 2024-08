Hétfőtől új menetrend alapján közlekednek a vonatok

Debrecen elővárosában az utazási igények jobb kiszolgálása érdekében több vonalon is változik a menetrend. Szeptember végétől több járat indul Budapestről Szegedre is, az utolsó Szegedre tartó járat minden nap 22 órakor fog indulni a fővárosból, de több más vonalon is kismértékű változásokra kell számítani.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.