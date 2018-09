Hétfőn kezdődik és novemberi tart az Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál

2018. SZEPTEMBER 2., VASÁRNAP TANSZERGYÛJTÕ AKCIÓVAL SEGÍTI A TANÉVKEZDÉST A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE M1. MÁSFÉL MILLIÓ DIÁK KEZDI MEG HÉTFÕTÕL A TANÉVET, AZ ELLENZÉK A TANÁRHIÁNY MIATT BÍRÁLTA A KORMÁNYT. KOCSIS MÁTÉ: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI ÉS A BEVÁNDORLÁSELLENES ERÕK HARCA LESZ AZ EP-VÁLASZTÁS KOSSUTH RÁDIÓ. KDNP: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZEL MEG AKARJA BÜNTETNI AZ EURÓPÁT VÉDÕ MAGYARORSZÁGOT. NE MEGHÍVÁSKÉNT ÉRTSÉK A BEVÁNDORLÓK AZ EU FÖLDKÖZI-TENGERI MÛVELETÉT JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER. DÖMÖTÖR CSABA: A SARGENTINI-JELENTÉS CSAK NYOMÁSGYAKORLÁSI ESZKÖZ, EURÓPA JÖVÕJE AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MÚLIK. RÉTVÁRI BENCE: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN JAVULTAK A MENTÉSBEN DOLGOZÓK ANYAGI KÖRÜLMÉNYEI, 2010 ÓTA 74%-KAL TÖBB JUT A MENTÕSZOLGÁLATOKHOZ. PARRAGH LÁSZLÓ: AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓ MINIMÁLBÉR- ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM-EMELÉS JÖHET JÖVÕRE. VARGA-DAMM ANDREA: A JOBBIK TOVÁBBRA IS KIÁLL A FÉRFIAK 40 ÉV MUNKAVISZONY UTÁNI NYUGDÍJAZÁSA MELLETT. OKTÓBERTÕL 3500 FT-RA DRÁGUL A 10 NAPOS AUTÓPÁLYA-MATRICA, JANUÁRTÓL PEDIG AZ E-ÚTDÍJ 5,8 SZÁZALÉKKAL. BURÁNY BÉLA, A MENTÕSZOLGÁLAT VOLT FÕIGAZGATÓJA VÁLTHATJA ZACHER GÁBORT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁNAK VEZETÕI POSZTJÁN NÉPSZAVA. MAGYARORSZÁG MEGFIGYELÕI STÁTUST KAPOTT A NEMZETKÖZI TÜRK AKADÉMIÁBAN KÖZÖLTE SZIJJÁRTÓ PÉTER BISKEKBEN. KIZÁRTA AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS LEHETÕSÉGÉT NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL A BRIT MINISZTERELNÖK. CSEH KORMÁNYFÕ: A DÉL-EURÓPAI ÁLLAMOKNAK NEM SZABAD MENEKÜLTEKET FOGADNIA. 33 ISKOLÁBAN, 344 BEVÁNDORLÓ GYERMEK KEZDTE MEG A TANÉVET SZERBIÁBAN. A NÉMETEK KÉTHARMADA SZERINT HAZÁJUK ROSSZ IRÁNYBA VÁLTOZOTT A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ELMÉLYÜLÉSE ÓTA BILD AM SONNTAG. TÖBB EZER EMBER GYÛLT ÖSSZE A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, HOGY TÜNTESSEN AZ IDEGENELLENESSÉG ELLEN. LEGKEVESEBB 9 EMBER MEGSÉRÜLT A BEVÁNDORLÁS ELLENES MEGMOZDULÁSON ÉS A VELE PÁRHUZAMOSAN ZAJLÓ ELLENTÜNTETÉSEN CHEMNITZBEN. KÖZÖS FELLÉPÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL AZ EMBEREKET AZ ÓCEÁNOK MÛANYAGSZENNYEZÉSE ELLEN FERENC PÁPA. KÉSES ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT EGY LENGYEL NÕ EGY MÚZEUMBAN, OLASZORSZÁGBAN, EGY EMBER MEGHALT. A GENTI BÍRÓSÁG ENGEDÉLYEZTE A BURKINI VISELETÉT A VÁROSI USZODÁKBAN. MOLDOVA ÉS ROMÁNIA ÚJRAEGYESÍTÉSÉÉRT TÜNTETTEK TÖBB EZREN A KISINYOVI PARLAMENT ÉPÜLETE ELÕTT. TÖBB EZREN TÜNTETTEK OROSZORSZÁGBAN A TERVEZETT NYUGDÍJREFORM ELLEN AZUTÁN, HOGY VLAGYIMIR PUTYIN ENYHÍTÉSEKET JELENTETT BE. MEGVONTA A PAKISZTÁNNAK SZÁNT 300 MILLIÓ DOLLÁROS KATONAI TÁMOGATÁST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. MEGKEZDTE TEVÉKENYSÉGÉT SCOTT MILLER TÁBORNOK, AZ AMERIKAI- ÉS A NATO-ERÕK ÚJ AFGANISZTÁNI PARANCSNOKA KABULBAN. LENGYELORSZÁG IDEIGLENESEN VISSZAÁLLÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉST A DECEMBERI KATOWICEI KLÍMA-CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT. HÉTFÕN SZTRÁJK MIATT NEM KÖZLEKEDNEK A GÖRÖGORSZÁGI KOMPOK. RÖVIDZÁRLAT OKOZHATTA A DAMASZKUSZI, KATONAI REPÜLÕTÉR KÖZELÉBEN LÉVÕ LÕSZERRAKTÁR FELROBBANÁSÁT. ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETBEN, SZOMÁLIÁBAN, A ROBBANÁS MIATT EGY ISKOLA IS ÖSSZEDÕLT, HATAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. FIGYELMEZTETÉST ADTAK KI VASÁRNAPRA AZ ALFÖLD EGYES TERÜLETEIRE AZ EXTRÉM MAGAS PARLAGFÛ POLLENKONCENTRÁCIÓ MIATT. MÁRA IS MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉSEKET ADOTT KI A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT, INTENZÍV ESÕZÉSEK MIATT. ÕRIZETBE VETT A RENDÕRSÉG EGY 49 ÉVES SZEGEDI FÉRFIT, AKI SIKLÓERNYÕVEL SZÁLLÍTOTTA A KÁBÍTÓSZERT SZERBIA FELÕL. SEBESSÉGMÉRÉSI RAZZIÁT TART A RENDÕRSÉG SZEPTEMBERBEN, MERT NÕTT A GYORSAHAJTÓK ÉS A BALESETEK SZÁMA. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KECSKEMÉTEN, EGY EMBER MEGHALT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A VAS MEGYEI ZALALÖVÕNÉL, A BALESETBEN KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.