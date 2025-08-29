Keresés

2025. 08. 29. Péntek
Belföld

Hétfőn becsöngetnek: 181 tanítási nap, szünetek és vizsgaidőpontok

2025. augusztus 29., péntek 07:53 | Magyar Nemzet
Elstartol a 2025/2026-os tanév, amely 181 tanítási napból áll. Már ismert az őszi, téli és tavaszi szünet időpontja, valamint a kompetenciamérések vizsgarendje. A kormány ingyenes tankönyvekkel és tanszercsomagokkal segíti a családokat.

  • Hétfőn becsöngetnek: 181 tanítási nap, szünetek és vizsgaidőpontok

Jövő hétfőn, azaz szeptember elsején indul a 2025/2026-os tanév, ami 181 tanítási nap után, 2026. június 19-én, pénteken ér véget. 

A középiskola végzős évfolyamán, valamint a szakgimnáziumok tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2026. április 30., csütörtök, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2026. május 29., péntek lesz.

 A közfoglalkoztatási programokkal összefüggő képzési programban felnőttoktatáson részt vevő tanulók az aktuális tanévre 2025. szeptember elsejét követően is beiratkozhatnak. Ahogy azok is csatlakozhatnak szeptember elseje után, akik az iskolai végzettség nélküli, munkanélküli vagy inaktív személyek alapfokú végzettségének megszerzését, a funkcionális analfabetizmus csökkentését, a képzési vagy foglalkoztatási programokba való bekapcsolódását célzó felnőttoktatási projektben akarnak részt venni. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetében – az igazgató határozza meg.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Kapcsolódó tartalmak

