Heten őrizetben

Durrdefekt okozhatta a vasárnap hajnali súlyos buszbalesetet az M7-es autópályán – írja a Blikk az egyik utasra hivatkozva, aki azt mondta: nem a sofőr hibázott, kivédhetetlen volt, ami történt. A Borsnak a balesetben elhunyt buszvezető fia nyilatkozott, aki azt mondta, édesapja nem aludt el a volánnál. A tragédia előtt mindössze 15-30 perccel álltak meg pihenni Balatonlellénél, hogy leválthassa a társát, aki túlélte a balesetet. 188 új koronavírus fertőzöttet igazoltak a hétvégén, elhunyt 3 beteg. A beoltottak száma több mint 5 millió 677 ezer, közülük 5,5 millióan már a második oltását is megkapta. Kezdetét vette az LMBTQ-érzékenyítés egy magyar gimnáziumban - írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a budapesti Eötvös József Gimnázium iskolaújságjának szerkesztői egy LMBTQ témájú kérdőív segítségével próbálták feltérképezni a diákok szexuális érdeklődését. Visszalépett az antiszemita kirohanásairól elhíresült borsodi jobbikos az MSZP javára. Bíró László a közösségi oldalán írta, hogy nem ő legerősebb ellenfél a borsodi Fidesszel szemben, ezért visszalép a szeptemberi előválasztástól. A Jobbik politikusának indulását június végén jelentették be, ám ezen sokan felháborodtak, köztük a Mazsihisz is, mivel Bíró Lászlóról kiderült, hogy korábban a fővárost Judapestnek, az izraeli turistákat pedigtetűcsúszdásoknak nevezte. A baloldal kétszínűségének iskolapéldája, hogy miután a Momentum megfúrta a budapesti olimpiát, most mellette kampányol - fogalmazott híradónknak Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A Jobbik frakciójához csatlakozhat, a korábbi szocialista, jelenleg LMP-s Demeter Márta, ha mandátumot szerez a jövő évi választásokon. A hírt az LMP is megerősítette. A Kárpát-medencét az országhatárok sem tagolhatják szét - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az 1. Kárpát-medencei Natúrparki Találkozón. Magyarország nem fogad be mindenfajta korlátozás nélkül afgán migránsokat - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A háborúnak vége Afganisztánban, az uralom típusa és a rendszer formája hamarosan tisztázódik - jelentette ki a tálibok politikai irodájának szóvivője. A tádzsikisztáni Dusanbe érintésével Ománba távozott Asraf Gáni afgán elnök, aki vasárnap hagyta el Kabult, még mielőtt a kormányellenes tálibok bevonultak az afgán fővárosba - írta az Interfax a tádzsik hatóságokra hivatkozva. A maximális önmérsékletre szólította fel a tálibokat és az afganisztáni konfliktus többi résztvevőjét António Guterres ENSZ-főtitkár. Az EU-tagországok külügyminiszterei rendkívüli tanácskozást tartanak kedden az Afganisztánban kialakult helyzetről, videokonferencia keretében. Az Európai Unió alkalmazottainak és polgárainak biztonsága a legfontosabb azt követően, hogy a tálib felkelők behatoltak az afgán fővárosba, Kabulba - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A tálib lázadók lettek egyértelműen Afganisztán urai, és a brit vagy a NATO-erők biztosan nem térnek vissza oda, hogy harcoljanak ellenük - jelentette ki Ben Wallace brit védelmi miniszter. A Biden-adminisztráció kudarcot vallott az afganisztáni csapatkivonással, és ezért nem lehet az előző elnököt hibáztatni - hangsúlyozta Mike Pompeo, az Egyesült Államok volt külügyminisztere. Ebrahim Raiszi iráni elnök szerint az Egyesült Államok afganisztáni katonai veresége esélyt jelenthet a tartós béke megteremtésére a dél-ázsiai országban. A koronavírus-fertőzöttek száma 207,1 millió, a halálos áldozatoké 4,36 millió a világon. A koronavírus elleni védőoltás harmadik adagját keddtől kaphatják meg Szerbiában azok, akik gyenge immunválaszt adtak a vakcina első két adagjára - jelentette be Darija Kisic Tepavcevic szociálisügyi miniszter. Három nyitvatartási mód közül kell választaniuk a szlovákiai éttermek üzemeltetőinek, a járványügyi adatoktól függően csak akkor működhetnek teljes kapacitással, ha kizárólag olyan vendégeket fogadnak, akik felvették a koronavírus elleni oltást. A koronavírus-járványban az eddigi legmagasabb napi halálozási számot regisztrálták a legnagyobb ausztrál városban, Sydneyben. Előrehozott választásokat tartanak szeptember 20-án Kanadában - jelentette be Justin Trudeau, az észak-amerikai ország miniszterelnöke. Észak-Korea határozott tiltakozása ellenére megkezdődött az évenként tartott amerikai-dél-koreai hadgyakorlat. Fegyveresek 13 embert megöltek és 10 embert elraboltak két különálló támadásban Nigéria középső és északnyugati részén lévő falvakban. Csaknem megduplázódott a haiti földrengés halálos áldozatainak a száma, a polgári védelem már csaknem 1300 halottat tart nyilván. 792 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. Életének 74. évében elhunyt Lovas Ilona Kossuth-díjas textil- és képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Öt személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Hévízgyörknél, a balesetben nem sérült meg senki. Több gépjármű ütközött össze az 52-es főúton Kerekegyháza térségében, a balesetben többen megsérültek. A főváros felé tíz kilométeres torlódás várható Szabadbattyán térségében a vasárnap hajnali buszbalesetben megsérült szalagkorlát cseréje miatt - közölte az Útinform. A héten a tervek szerint 274 településen és tizenegy budapesti kerületben, 121 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar női ifjúsági kézilabda-válogatott címvédőként 25:19-re legyőzte Németországot a Montenegróban rendezett Európa-bajnokság döntőjében. A magyar válogatott szerezte meg a bronzérmet a Debrecenben zajló U19-es női kosárlabda-világbajnokságon, miután a helyosztón 88:67-re legyőzte Malit. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának döntése szerint szerdán folytatják a vasárnap este félbeszakított Zalaegerszeg-Puskás Akadémia bajnoki mérkőzést. A tokiói paralimpia versenyeire nem engednek be nézőket - közölte a szervezőbizottság.