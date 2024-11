Megosztás itt:

Néhány szakszerű mozdulat, és máris helyére kerül a téli útviszonyokra kifejlesztett kerék. Csák Gábor idén sem hagyta az utolsó pillanatra a szerviz felkeresését.

Csák Gábor: "Most hoztam az autót téligumi-cserére, és minden évben jövök. Ez a feleségem autója, de a sajátommal is járunk most már lassan 15 éve. És fontos, igen."

Egymásnak adják a kilincset az ügyfelek a gumisoknál ezekben a napokban. Évről-évre többen ismerik fel az évszakonkénti váltás jelentőségét.