Hét év fegyházat kapott Vizoviczki első fokon

Elmaradnak az augusztus 20-i ünnepségek - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. 16 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4279 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3156-an már meggyógyultak. Vissza kellene térni a zárt térben való maszkhasználatra - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Nem találtak aktív koronavírus-fertőzöttet a Szegedi Tudományegyetem klinikáinak egészségügyi dolgozói, valamint az egyházmegye szociális intézményeinek munkatársai és ellátottjai között - közölte az intézmény közkapcsolati igazgatósága. A koronavírus-járvány idején van a legnagyobb szükség arra, hogy kiemelt figyelmet fordítson a kormány a nyugdíjasokra, ezért építik vissza fokozatosan a 13. havi nyugdíjat - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár. Rabosították a Momentum kispesti képviselőjét. Paróczai Anikót becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt jelentették fel, miután bejelentette: megtalálta a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztiánnak spanyolországi villáját. Paróczai Anikó „Kispest, nagy lopás” címmel indított videósorozatot, hogy a Hír Tv által tavaly nyilvánosságra hozott korrupciógyanús felvételen elhangzottakról beszéljen. A Momentum szerint Kránitz Krisztián jelenthette fel a képviselőt. Karácsonyék hibája miatt egymilliárd forinttól esik el Csepel – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a kerület polgármestere. Borbély Lénárd szerint nem lehet véletlen, hogy a fővárosi önkormányzat rosszul töltött ki egy pályázatot, aminek az lett az eredménye, hogy a XII. kerület nem kapja meg azt a támogatást, amit kikötőfejlesztésre költhettek volna. Mintegy 700 egyszülős családban élő gyermek vehet részt idén nyáron az Egyszülős Központ által szervezett napközis táborokban - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Lezárult a Kisfaludy-program szálláshely-fejlesztését célzó pályázata. 13 471 szálláshely kaphat szobánként egymillió forint támogatást, összesen 45 milliárd forintot a kormánytól - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az egészségi állapotot felmérő szomatodiagnosztikai laboratóriumot adtak át a Testnevelési Egyetemen. A segítségnyújtás mellett a toborzás is célja volt a speciális önkéntes tartalékos szolgálat bevezetésének – mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd hangsúlyozta: elsődleges cél, hogy segítsenek azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztették. Ugyanakkor, ha valaki maradni akar, és alkalmas rá, akkor tovább szolgálhat a honvédségnél. A migrációs nyomás folyamatos erősödése mellett a koronavírus-járvány következményeivel is számolni kell, így a határvédelem most fontosabb, mint bármikor - jelentette ki Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Nem lehet feltételeket kötni az uniós helyreállítási csomaghoz, a tagállamok kormányai tudják a legjobban, milyen intézkedésekre van szükség - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: a magyar kormány álláspontja egyértelmű. Mivel nem arról van szó, hogy a tagállamok befizetéseiből jön létre költségvetés, hanem közös hitelt vesznek fel, feltételeket ehhez kapcsolódva előírni nem lehet. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság mélyen hallgat a németországi Lenin-szobor-avatásról, miközben Közép-Európa esetén sokkal kisebb horderejű ügyekben is megszólal - mondta Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője. Az unióban az a legnagyobb probléma, hogy nem vállalja fel az intézményrendszere a kisebbségek ügyét - mondta a miniszterelnöki megbízott a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szili Katalin közölte: az Európai Unió polgári kezdeményezések intézménye keretében eddig 76 kezdeményezésből csupán 5 esetben gyűlt össze a szükséges egy millió aláírás, a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése lehet a hatodik sikeres pályázat. Üzbegisztán rendkívüli gazdasági lehetőségeket tartogat a magyar vállalatok számára, amelyek piacra lépését a Magyar Export-Import Bank Zrt. 95 millió dolláros hitelkerettel támogatja - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Taskentben. A világon 13 516 656 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 583 430, a gyógyultaké pedig 7 530 731 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában 777 új koronavírusos megbetegedést diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában. 848 új koronavírusos beteget regisztráltak Ukrajnában, az eddig azonosított fertőzöttek száma meghaladta az 56 ezret. Szerbiában egy nap alatt 351 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az azonosított fertőzöttek száma már megközelíti a húszezret. Horvátországban elmúlt 24 órában 92-vel nőtt a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 133-an fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában. A rendkívüli járványhelyzet meghosszabbításáról döntött a bolgár kormány a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 6428-cal emelkedett a hivatalos adatok szerint. Hivatalos állami gyászszertartáson búcsúztatták a koronavírus járvány több tízezer halálos áldozatát a spanyol fővárosban. 140 orvos, illetve ápoló hunyt el Iránban a Covid-19-betegségben - közölte a teheráni egészségügyi tárca, a járvány következtében eddig több mint 13 ezren haltak meg. A lengyel elnökválasztás eredményeinek érvénytelenítését kéri a legfelsőbb bíróságtól az alulmaradt jelöltet támogató legnagyobb ellenzéki párt, a Polgári Platform. Sem az eddig kormányzó szociáldemokraták, sem a jobboldali ellenzék nem tud önállóan kormányt alakítani Észak-Macedóniában - közölte a választási bizottság. A horvát államfő Andrej Plenkovicnak, a július 5-i előrehozott választásokon győztes jobboldali Horvát Demokratikus Közösség elnökének adott megbízást a kormányalakításra. Benyújtotta lemondását Eljesz Fahfah tunéziai kormányfő, belpolitikai válságot idézve elő az észak-afrikai országban. Jordániában a legfelsőbb bíróság feloszlatta a Muzulmán Testvériség helyi kirakatszervezetét, az Iszlám Akció Frontot, miután az nem volt hajlandó a törvényeknek megfelelően módosítani alapszabályzatát. Az Európai Unió Bírósága érvénytelenítette az EU és az Egyesült Államok között létrejött, a személyes adatok továbbítását lehetővé tevő adatvédelmi megállapodást. Lezuhant egy felderítőgép Törökország keleti részén, a legénység hét tagja meghalt. Leégett két nádfedeles műemlék, egy múzeumként üzemelő parasztház és a mellette lévő csűr, illetve egy melléképület a Heves megyei Parádon. Egy banki ügyintéző bevonásával több mint 60 millió forintot loptak el egy nő bankszámlájáról - közölte a rendőrség. Többrendbeli, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal történő visszaélés és más bűncselekmények miatt 7 év fegyházra és 108 millió forintos pénzbírságra ítélte a Fővárosi Törvényszék katonai tanácsa Vizoviczki Lászlót. Újabb építési üteméhez ér a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása, ezért a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság változatlanul elkötelezett amellett, hogy jövőre megrendezzék a koronavírus-járvány miatt elhalasztott tokiói ötkarikás játékokat. Bartalis Istvánnal és Hári Jánossal erősít a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorong-bajnokság következő idényére.