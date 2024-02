Heroin, a halálos bomba

Megosztás itt:

A Drogkutató Intézetnek a nevéből is adódóan a legkevésbé sem az irodalom és a nyelvészet a szakterülete. A humán tudományok helyett kifejezetten reáltudománnyal, kiszámítható, egyszerűbb vagy összetettebb módokon bizonyítható és értelmezhető területek vizsgálatával, hatásaival és elemzésével, a kábítószerekkel foglalkozik. Míg az irodalomban, a novellák, a regények és a versek világában sokszor szubjektív a tartalmak mondanivalója és üzenete, addig a Drogkutató Intézet „egyszerűbb” helyzetben van, hiszen amit állítanak, azt bizonyítani tudják: a szakember elemzi a kábítószert, a fogyasztó tapasztalatai alapján észleli az anyag hatását, majd ezt különböző tudományos eszközökkel, mérésekkel és vizsgálatokkal alátámasztja. Azonban amikor az ópiumból előállított heroinról, mint az emberiség történetének egyik, ha nem a legveszélyesebb és leghalálosabb kábítószeréről van szó, érdemes egy pillanatra elvonatkoztatni a drogok tudományos vizsgálatától.

Sokszor mondjuk, hogy a magyar nyelv mennyire szép, egy adott szót vagy kifejezést hányféle szinonimával tudunk leírni vagy elmagyarázni. Ne menjünk messzebbre:

kábítószer, drog, cucc, anyag, szer, kokó, kábszer, tudatmódosító, narkotikum, narkó, por, fű, tabi.

Számos kifejezés egy negatív és rendkívül káros fogalomra. Az angol nyelvről azonban tudjuk, hogy bizonyos szempontból a magyar nyelvnél sokkal egyszerűbb, jóval könnyebben elsajátíthatóbb, sok esetben egy dologra csak egy kifejezést vagy szót használ.

Érdekes tény volt, hogy a heroint, mint az egyik „legkeményebb” drognak a nevét nemcsak a kábítószerre használják, hanem, az angol „hero”, vagyis a hős szóból eredeztetve létrehozták és pozitív tartalommal megtöltötték a „heroin” kifejezést, majd annak női változatát, a „heroine” fogalmat. „I am a heroine addict”, vagyis: hősnőfüggő vagyok. „Most mainstream fiction is full of heroines”: A legtöbb mainstream/vezető regény tele van hősnőkkel. „Great battles can make great heroes and heroines”: A nagy csaták nagy hősöket és hősnőket teremtenek”. „Superheroine”: szuperhősnő, „heroine of a film”: a film hősnője.

Ennek a publikációnak természetesen nem célja, hogy nyelvészetileg bármit is elemezzen és nem témája az angol nyelv változásainak értékelése. Ugyanakkor a kommunikáció és a globális tudatformálás szempontjából izgalmas, sőt inkább elgondolkodtató téma, hogy a heroin szóból, mint az egyik leghalálosabb kábítószer nevéből apró módosítással, „fejlődéssel” – hero, heroin, heroine – kik hoztak létre egy pozitív tartalmú kifejezést, kik, milyen felületeken, miért használják, filmekben, leírt és elmondott szövegekben hogyan alkalmazzák.

A teljes tanulmány IDE kattintva olvasható.

Fotó forrása: Shutterstock