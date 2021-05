Herczeg Anita: Az érintett családok forduljanak a Covid-árvákat megsegítő alapítványhoz

633 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 799 588 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 52 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 329 főre emelkedett. Már 4 millió 790 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 774 ezren a második dózist is megkapták. 199 ezer Pfizer-vakcinára lehet mától időpontot foglalni - jelentette be az oltási munkacsoport vezetője. György István hangsúlyozta: az érvényes regisztrációval rendelkezők nem kapnak sms-t, enélkül is tudnak az online felületen jelentkezni. A járványügyi helyzet rendkívüli mértékben javul, nagyban csökken az aktív fertőzöttek száma, és a kórházak intenzív osztályain is kevesen vannak – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa az M1-en. Javul a járványhelyzet, ezért egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás a közterületeken - erről értesült a Magyar Nemzet. Aki gyermekpornográf tartalmat készít, terjeszt vagy használ fel, az a magyar jog szerinti legrosszabbra készüljön – hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán a pedofilellenes törvénycsomag benyújtása kapcsán. A 2022-es büdzsé az újraindítás költségvetése, a tavaszi benyújtás pedig egyike azoknak a biztos pontoknak, amelyek hozzájárulnak az újrainduláshoz - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés tervezetét bemutatva. A 2022-es költségvetési tervezettel az a cél, hogy minden magyar nyertese legyen Magyarország fejlődésének - jelentette ki Bánki Erik, a Fidesz vezérszónoka az Országgyűlés mai ülésén. A 2022-es költségvetés rugalmasságot biztosít Magyarország számára, épít az elmúlt év gazdaságvédelmi intézkedéseire és olyan területeket helyez előtérbe, amelyek hosszú távon is támogatják a kilábalást a válságból - mondta az Állami Számvevőszék elnöke. A munkahelyteremtés és a családtámogatás hangsúlyos eleme a 2022-es költségvetésnek, amely a gazdaság újraindítását szolgálja - mondta Hargitai János, a KDNP vezérszónoka a jövő évi büdzsé parlamenti vitájában. Az otthonfelújítási támogatás elszámolásához bármelyik házastárs nevére kiállítható a számla, ha együttesen nyújtották be az igénylést - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. Gyurcsányék egyszer már megmutatták, hogy nekik nem számítanak nyugdíjasok - írta közleményében a Fidesz. Akár már jövőre elérheti a 2019-es szintet a magyarországi turizmus - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Világgazdaságnak. Szaglásvizsgálattal és szaglástréninggel segítenek az ország első szaglásvizsgáló centrumában azoknak, akiknek a koronavírus-fertőzés után több mint három héttel is fennmaradtak a szaglásukat érintő panaszaik. Egyszülős Központ jön létre Budán, a Jakobinusok terén, a tervek szerint az egyszülős családok jövőre vehetik birtokba az új központot - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A kormány előrébb akarja léptetni Magyarországot a felsőoktatási rangsorokban - emelte ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Vállalatok munkaerő támogatása programnak köszönhetően nagymértékben nőtt a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek iránti munkaerő-piaci keresletet - mondta Bodó Sándor államtitkár. A szülőföldön való megmaradásnak több lábon kell állnia, ezért a Vajdaságban például a szerb-magyar együttélést kell erősíteni minden területen - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár. A kormány álláspontja szerint a bevándorlást nem támogatni és ösztönözni kell, hanem megállítani - közölte az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Hat éve tart már a migráns-válság, de az Európai Unió még mindig ugyanazokat a hibákat követi el annak kezelésével kapcsolatban - jelentette ki Hidvégi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő. Nyílt levélben kéri az Erdélyi Magyar Szövetség, hogy inkább ne képviselje őket a Momentum az Országgyűlésben, miután Fekete-Győr András bejelentette: két listás képviselőt kíván küldeni a parlamentbe a külhoni és a külföldi magyarság érdekében. A nemzeti kisebbségek és a kisebbségvédelem kérdésköre a május 21-től kezdődő, féléves Európa tanácsi magyar elnökség első prioritása - közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Négy rakétát lőttek ki Libanon déli részéről Izraelre, az izraeli hadsereg tüzérségi támadással válaszolt - közölték katonai források. Az elrettentés sikertelensége esetén nem zárható ki a leszámolás a Gázai övezetet vezető Hamász palesztin mozgalommal - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Joe Biden amerikai elnök a feszültség számottevő és azonnali csökkentését követelte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében, annak érdekében, hogy megteremtsék a tűzszünet feltételeit - közölte a Fehér Ház. Háborús bűncselekményeket követhettek el az elmérgesedő izraeli-palesztin konfliktus szereplői, tevékenységüket a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságnak kellene kivizsgálnia - követelték az ENSZ szakértői Genfben közzétett állásfoglalásukban. A világon 164,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Parlament hozzájárult, hogy 17 tagállam, köztük Magyarország, továbbá három, európai uniós csatlakozás előtt álló ország összesen 397,5 millió euró támogatásban részesüljön a koronavírus-járvány elleni fellépésének kiadásaihoz. Ausztriában kinyitottak a fél évvel ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is. Enyhít a beutazási korlátozásokon Ausztria, karanténkötelezettség helyett elfogadnak minden olyan hivatalos igazolást, amely bizonyítja, hogy a beutazni szándékozót már beoltották vagy átesett a koronavírusos fertőzésen. A nagykorú lakosság 24,8 százaléka megkapta már a koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját Montenegróban - közölte az ország egészségügyi minisztériuma. Továbbra is enyhül a koronavírus-járvány Csehországban, kedden 1250 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok. A legfrissebb adatok szerint a brit felnőtt lakosság több mint 70 százaléka megkapta már a koronavírus elleni oltás első dózisát, és csaknem 40 százaléknak mindkét adagot beadták. A brit miniszterelnök arra intette a külföldre készülőket, hogy ne vakációzzanak olyan országokban, amelyek a külföldi utazásokra e héten életbe léptetett új szabályozás alapján a sárga kategóriába kerültek Hajtóvadászat indult egy profi katona után, aki megfenyegette Belgium egyik vezető virológusát. A 46 éves férfi felfegyverkezve, golyóálló mellényben hagyta ott laktanyáját. Több ezer francia rendőr tartott tiltakozó megmozdulást a nemzetgyűlés épülete előtt a közelmúltban őket ért támadások ellen. A rendezvényen a teljes politikai elit, köztük Gérald Darmanin belügyminiszter is részt vett. A fehérorosz hatóságoknak be kell szüntetniük a független újságírók megfélemlítését és zaklatását, az összes őrizetbe vett sajtómunkást szabadon kell engedni, a többi politikai fogollyal együtt - írta sajtóközleményében Peter Stano az Európai Unió Külügyi A lehető leggyorsabban visszaállítjuk a rendet Ceutában és a határokon - jelentette ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök reagálva arra, hogy egy nap alatt több mint hatezren jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol exklávé területére. Több mint 4800 határsértőt toloncoltak vissza eddig a hatóságok az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területéről Marokkóba. Zsoldosok és külföldi harcosok érkeznek Líbiából a Száhel-övezetbe, veszélybe sodorva ezzel a nyugat-afrikai országok terrorellenes harcát - figyelmeztette az ENSZ Biztonsági Tanácsát Oumar Ibn Daoud csádi külügyminiszter-helyettes. Az iráni atomalkuhoz való visszatérést célzó, közvetett amerikai-iráni tárgyalásokat vezető Enrique Mora uniós tisztségviselő szerdán kijelentette: egészen biztos abban, hogy megállapodás születhet az ügyben. Ismeretlen fegyveresek megöltek tizenöt embert, akik egy keresztelőre gyűltek össze Burkina Faso északi részén. Lezuhant egy katonai repülőgép Fehéroroszországban, a két pilóta szörnyethalt - adta hírül a fehérorosz védelmi minisztérium. Mától megváltoztak az Ausztriába történő beutazási szabályok, az osztrák hatóságok új kockázati csoportokba sorolják az országokat, köztük Magyarországot alacsony fertőzöttségűbe - közölte Kiss Róbert alezredes. Négy vádlott meghallgatásával folytatódik a Czeglédy Csaba és húsz társa ellen indított büntetőper a Kecskeméti Törvényszéken. A DK ügyvédjét és társait költségvetési csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolják. Jogerősen három év börtönre ítélték azt a férfit, aki egy éve részegen randalírozott a szolnoki Hetényi Géza kórház Covid-részlegén - tájékoztat a Szolnoki Törvényszék. Gumilövedékkel arcon lőttek egy férfit Józsefvárosban, a rendőrség azonosította a támadás elkövetésével gyanúsított férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Hernád és a Sajó áradása, illetve vízátfolyások miatt lezártak két alsóbbrendű útszakaszt - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Elgázolt egy motoros egy gyalogost a 443-as főúton Gyomaendrőd és Szarvas között. Mindkettőjüket súlyos sérülésekkel vitték kórházba - tájékoztatta a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Pest megyében 26 kilométer kerékpárút épül - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A kutatási eredmények szerint a horgászok etetőanyagbevitele a Balatonba nem befolyásolja érdemben a tó vízminőségét, és nem játszhatott szerepet az 2019-es algavirágzásban - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Milák Kristóf arany-, Kenderesi Tamás pedig bronzérmet nyert férfi 200 méter pillangón a budapesti úszó Európa-bajnokságon. A svájci Mauro Schmid szökésből nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, melyen a kolumbiai Egan Bernal növelte előnyét, míg Valter Attila kicsúszott az első tízből összetettben. Szerhij Rebrov, a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője február 10-én felmondott - nyilatkozta Kubatov Gábor klubelnök az Origónak. A német labdarúgó-bajnokságban második RB Leipzig 2026-ig szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominikkal, a magyar válogatott középpályásával. A magyar válogatott Szabó Dániel szerződést hosszabbított az osztrák ligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatával. Babos Tímea oldalán Vera Zvonarjovával bejutott az elődöntőbe a belgrádi salakpályás női tenisztorna páros versenyében. Fucsovics Márton két szettben kikapott a hazai pályán szabadkártyával szereplő Dominic Stephan Strickertől a genfi salakpályás férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében. Női kézilabda NB I: Érd - FTC-Rail Cargo Hungaria 19:42