Helyretette az alaptalanul vádaskodó Gréczyt a számvevőszék elnöke

A Gréczy Zsoltnak címzett válaszlevelében Domokos László közölte: az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseit nem kampánycélú pártpolitikai megrendelésekre, hanem előre meghatározott nyilvános, féléves ellenőrzési terv, a nemzetközi standardokat irányadónak tekintő módszertan, és kidolgozott ellenőrzési program alapján utólagosan végzi. Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta: a szervezet a pártok és a kampánypénzek ellenőrzése során mindenben a vonatkozó és hatályos törvények előírásai, a minden pártra egységesen érvényes eljárási szabályok szerint, mint jogalkalmazó jár el. Domokos László kifejtette: a vonatkozó törvényi előírások szerint az ÁSZ a pártok, illetve a jelölő szervezetek vonatkozásában rendelkezik ellenőrzési hatáskörrel.

Az európai parlamenti választás kampánypénzeinek tekintetében ugyanakkor az Állami Számvevőszéknek nincs ellenőrzési hatásköre. A pártokra, mint jelölő szervezetekre, illetve a kampánypénzek felhasználására vonatkozóan az ÁSZ kizárólag az országgyűlési választások tekintetében végezhet ellenőrzést a vonatkozó törvényi előírások szerint – hívta fel a figyelmet Domokos.

Domokos László válaszlevelében úgy fogalmazott: a rágalmakat, fenyegetéseket az Országgyűlés legfőbb ellenőrző szerve törvényes működésébe történő durva beavatkozásnak tekinti, ezért határozottan visszautasítom a Demokratikus Koalíció folyamatos vádaskodásait. Domokos felszólította Gréczyt és a DK-t, hogy ne használják kampánycéljaikra a független Állami Számvevőszéket, és fejezzék be az ÁSZ alaptalan rágalmazását. Az ÁSZ elnöke levelében arra is kitért, hogy a DK gazdálkodását évek óta törvénysértések jellemzik. A párt 2013-as, 2014-es, illetve 2015-ös és 2016-os gazdálkodásában is számos szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ. A 2018-as országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során az ÁSZ azt állapította meg, hogy a DK a számviteli, a párt- és a kampánytörvényt is megsértette. Mindezek alapján Domokos László felhívta Gréczy Zsolt figyelmét a pártok gazdálkodására, illetve a közpénzek felhasználására vonatkozó törvények betartására.

Gréczy Zsolt februárban haknizott azzal, hogy a kormány újra közpénzmilliárdokból kampányol Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ellen. A DK szóvivője a plakátkampányt hazugnak nevezte, amelynek szerinte az volt a célja, hogy a Fideszt erősítse, és ezt tiltott pártfinanszírozásnak minősítette. Gréczy azt mondta, hogy a számvevőszék szemet huny a törvénysértés felett, és azt kérdezte Domokos Lászlótól, hogy az ÁSZ milyen büntetést szab ki azért, mert az állam közpénzből nyújt tiltott támogatást a Fidesznek, illetve mikor vasalják be a Fideszen azt a több tízmilliárd forintot, amit a kampányba bújtatva az államtól kapott.

