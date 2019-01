Helyreigazítást kér a református egyházközség Márki-Zay Pétertől

2019. JANUÁR 31., CSÜTÖRTÖK LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL A ZSIDÓVERÉSSEL HENCEGÕ JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN. A PARLAMENT HIVATALOS OLDALÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK SZERINT SZÁVAY KÉPVISELÕI MANDÁTUMA MÁTÓL VÉGET ÉRT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EP-VÁLASZTÁSOKON MEG KELL AKADÁLYOZNI AZ EURÓPÁBA IRÁNYULÓ MIGRÁCIÓS CSATORNA KIALAKÍTÁSÁT. ROGÁN ANTAL: ANDY VAJNÁNAK KÖSZÖNHETÕ, HOGY A MAGYAR FILM ÚJ ARANYKORA KÖSZÖNTÖTT RÁNK. KADERJÁK PÉTER (ITM): A REZSICSÖKKENTÉSNEK KÖSZÖNHETÕEN KEVESEBB MINT FELÉRE MÉRSÉKLÕDÖTT A LAKOSSÁG KÖZMÛTARTOZÁSA AZ ELMÚLT HAT ÉVBEN. 3,9 SZÁZALÉKOS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST VÁR IDÉN MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET. PARRAGH LÁSZLÓ: A DIGITALIZÁCIÓRA FEL KELL KÉSZÍTENI A GAZDASÁGI SZEREPLÕKET, HOGY AZ ESZKÖZÖKET ÉS A TUDÁST BÁTRAN HASZNÁLJÁK. EREDMÉNYTELENÜL ZÁRULT AZ ALSTOM-ÜGY NYOMOZÁSA LONDONBAN, A MAGYAR HATÓSÁGOK MÉG NYOMOZNAK, EDDIG 6 EMBERT HALLGATTAK KI GYANÚSÍTOTTKÉNT 24.HU. ISMERETLENEK VISSZAÉLNEK A MAGYAR POSTA NEVÉVEL, NYEREMÉNYEKET ÍGÉRNEK, SZEMÉLYES ADATOKAT KÉRNEK ÍRTA A TÁRSASÁG CSÜTÖRTÖKÖN AZ MTI-NEK. ÖT EMBER ELLEN EMELTEK VÁDAT A SOLTVADKERTI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL A QUAESTOR-ÜGGYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2 MRD-OS HÛTLEN KEZELÉS MIATT. A TÁBORNOKPERKÉNT ELHÍRESÜLT ÜGYBEN 13 EMBERT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE KÖZÜLÜK 11-ET FELFÜGGESZTETTRE ÍTÉLT, NÉGYET FELMENTETT A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK. KÉTSZERESÉRE EMELKEDETT A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÖSSZEGE KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. MNB: PÉNTEKEN KERÜL FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOS BANKJEGY, A RÉGIVEL OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI. NOVÁK KATALIN: 95 EZER CSALÁD OTTHONTEREMTÉSÉT SEGÍTETTE A CSOK, BÕVÜLTEK A HITELLEHETÕSÉGEK A 2 GYEREKESEKNEK ÉS A NAGYCSALÁDOSOKNAK. TÁLLAI ANDRÁS: MEGÉRI NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZNI, A MOSTANI 75 EZER DOLGOZÓ NYUGDÍJAS SZÁMA MEGDUPLÁZÓDHAT A KÖZTERHEK CSÖKKENÉSE NYOMÁN MI. KSH: 4,7%-KAL VOLTAK MAGASABBAK AZ IPARI TERMELÕI ÁRAK DECEMBERBEN, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN. MEGÁLLAPODOTT AZ AUDI ÉS A SZAKSZERVEZET AZ IDEI ÉVI BÉREKRÕL SZERDA ESTE. AZ AUDI ÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELET 18%-OS, DE MINIMUM 75 EZER FORINTOS BÉREMELÉSBEN ÁLLAPODOTT MEG. MA ÉJFÉLKOR LEJÁRNAK AZ ÉVES ORSZÁGOS ÉS MEGYEI AUTÓPÁLYA-MATRICÁK. KSH: NÕTT A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA TAVALY A NEGYEDIK NEGYEDÉVBEN. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL PÉNTEKEN. AZ EURÓPAI PARLAMENT ELISMERTE JUAN GUAIDO IDEIGLENES VENEZUELAI ELNÖKÖT. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG A SPANYOL ÁLLÁSPONTOT TÁMOGATJA VENEZUELA ÜGYÉBEN. DONALD TRUMP: A DEMOKRÁCIA VISSZASZERZÉSÉÉRT INDULT KÜZDELEM VENEZUELÁBAN. ÖNGYILKOS LETT AZ A FÉRFI, AKI SZERDÁN EGY EMBERT MEGÖLT ÉS ÖTÖT MEGSEBESÍTETT FEGYVERÉVEL EGY KORZIKAI KERÜLETBEN. LEÁLLÍTOTTÁK A KÖZLEKEDÉST A NÉMETORSZÁGI KÖLN-BONN NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT. OROSZORSZÁG NEM HAJLANDÓ AZ INF-SZERZÕDÉS TISZTELETBEN TARTÁSÁRA KÖZÖLTE JENS STOLTENBERG NATO-FÕTITKÁR. EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA: OROSZORSZÁGNAK TÍZMILLIÓ EURÓ KÁRTÉRÍTÉST KELL FIZETNIE A 2006 ÉS 2007 KÖZÖTT TÖMEGESEN KIUTASÍTOTT GEORGIAI ÁLLAMPOLGÁROKNAK. A VILÁG JEGYBANKJAI TAVALY 651,5 TONNA ARANYAT VÁSÁROLTAK, AMI 74 SZÁZALÉKKAL TÖBB A 2017. ÉVINÉL, EZ CSAKNEM ÖTVEN ÉVE A LEGNAGYOBB MENNYISÉG. LEGKEVESEBB 12 EMBER MEGHALT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPNYUGATI ÁLLAMAIBAN A HELYENKÉNT MÍNUSZ 40 CELSIUS-FOKOS HIDEG MIATT. KIVÉGEZTEK TEXASBAN EGY RABOT, AKI HARMINC ÉVE AGYONLÕTT EGY RENDÕRT EGY FEGYVERES RABLÁS SORÁN. LEZAJLOTT SZERDÁN A MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁRÓL SZÓLÓ VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. FRANS TIMMERMANS EB-ALELNÖK: A BIZOTTSÁG OSZTJA A MAGYARORSZÁGI JOGÁLLAMISÁGGAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKAT. DEUTSCH TAMÁS FIDESZES EP-KÉPVISELÕ SZERINT AZ EP BALLIBERÁLIS TÖBBSÉGE KAMPÁNYT INDÍTOTT A MAGYAROK ELLEN. ELÕSZÖR TÁRGYALT A BREXITRÕL THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ ÉS JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRTI VEZETÕ. MÁJUSTÓL 3-TÓL 10 EURÓIG TERJEDÕ NAPI BELÉPÕDÍJAT FIZETTETNEK VELENCÉBEN AZ EGYNAPOS TURISTÁKKAL. ISZLAMISTA TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉNEK GYANÚJA MIATT ELFOGTAK HÁROM IRAKI FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN. A FED NEM VÁLTOZTATOTT AZ IRÁNYADÓ 2,25-2,50 SZÁZALÉKOS DOLLÁRKAMATSÁVON. FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE. LEBONTJA TÍZ ZAGYTÁROZÓJÁT A VALE BÁNYAVÁLLALAT A MÚLT HETI GÁTSZAKADÁS MIATT BRAZÍLIÁBAN. ELTEMETTÉK ANDY VAJNA FILMPRODUCERT, A NEMZETI FILMIPAR FEJLESZTÉSÉÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOS A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN. NEM JOGERÕSEN 15 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A BALLA IRMA-GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT. D. LAJOST NYERESÉGVÁGYBÓL, KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL ELKÖVETETT EMBERÖLÉS BÛNTETTÉBEN TALÁLTA BÛNÖSNEK A NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK. 400 MILLIÓS ÁFACSALÁST LEPLEZETT LE A NAV EGY BETONACÉLLAL KERESKEDÕ BÛNSZERVEZETNÉL: 15 EMBERT GYANÚSÍTANAK, AKÁR 20 ÉV BÖRTÖNT IS KAPHATNAK. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: ISMÉT NÕTT A SZÁLLÓ POR MIATTI LÉGSZENNYEZETTSÉG, KILENC TELEPÜLÉSEN KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE. LEÉGETT EGY HÁZ PILIS KÜLTERÜLETÉN, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK. FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT. OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.