Helyreigazítás az Integritás Hatóság elnökével kapcsolatos valótlan híresztelés miatt
Megosztás itt:
2025. október 03., péntek 09:11
| HírTV
Helyreigazítás: A 2025. január 18. napján »Több mint húszezer négyzetméteres birtokon élhet az Integritás Hatóság elnöke Solymáron+ videó« címmel megjelent cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság pénzén újíttatta fel az ingatlanát, és a kerítés is abból a pénzből épülhetett.
A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a zárt ajtók mögött egyre többen képviselik a magyar álláspontot Európában. A kormányfő péntek reggeli rádióinterjúját Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője elemezte a HírTV Napindító című műsorában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte: amikor azt mondják, hogy Ukrajna a mi háborúnk, azt jelenti, hogy fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni.
Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – írta a miniszterelnök ma reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor arra reagált így, hogy a Tisza Párt alelnöke Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak és az iskolák átszervezéséről beszélt.