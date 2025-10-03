Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Helyreigazítás az Integritás Hatóság elnökével kapcsolatos valótlan híresztelés miatt

2025. október 03., péntek 09:11 | HírTV

Helyreigazítás: A 2025. január 18. napján »Több mint húszezer négyzetméteres birtokon élhet az Integritás Hatóság elnöke Solymáron+ videó« címmel megjelent cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság pénzén újíttatta fel az ingatlanát, és a kerítés is abból a pénzből épülhetett.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el. 

További híreink

50 éves a Paksi Atomerőmű – így épült meg Magyarország energiabástyája

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Muri Enikő volt párjával tett nagy bejelentést: élő adásban újságolták el az örömhírt – Videó

Az UEFA lesújthat a Genk–Fradi meccsen, rettegő családokról írnak a belgák

„Mindennap küzdök az emlékeimmel”: Sallai Nóra még mindig nehezen beszél kisfia haláláról

Így áll a Bajnokok Ligája tabellája jelenleg, óriási meglepetés van készülőben

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Varga Barnabás fejesével Belgiumban aratta első El-alapszakasz-győzelmét a Ferencváros

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

További híreink

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
2
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
3
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
4
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó
5
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
6
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
7
Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra
8
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
9
Háttérkép – Ha Ukrajna bekerül az EU-ba, akkor a német, afrancia, a lengyel és a magyar gazdák lehúzhatják a rolót+ videó
10
Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó

Legfrissebb híreink

Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

 A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia tévedésen alapul + videó

Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia tévedésen alapul + videó

 Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte: amikor azt mondják, hogy Ukrajna a mi háborúnk, azt jelenti, hogy fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni.
Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult

Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult

Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – írta a miniszterelnök ma reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor arra reagált így, hogy a Tisza Párt alelnöke Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak és az iskolák átszervezéséről beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!