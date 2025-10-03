Helyreigazítás az Integritás Hatóság elnökével kapcsolatos valótlan híresztelés miatt

Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia tévedésen alapul + videó

Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte: amikor azt mondják, hogy Ukrajna a mi háborúnk, azt jelenti, hogy fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni.