Helyreigazítás a „Városvezetés helyett plakátoltatnak a DK-s polgármesterek” című cikkünkben foglaltak miatt

Saját maga is megszavazta a neki szánt jutalmat a 15. kerületi polgármester. Cserdiné Németh Angéla helyreigazítással kereste meg csatornánkat, miszerint január 18-án valótlanul állítottuk: megválasztása után 2 hónappal 2 millió forintos jutalmat osztott ki magának. A valóság ezzel szemben az, hogy a polgármester csak azért nem kapta meg az összeget, mert az önkormányzat képviselőtestülete leszavazta az erről szóló indítványt. A jutalomról szóló előterjesztést maga a polgármester vitte a testület elé, az ülésről készült felvételek pedig azt is bizonyítják, hogy Cserdiné Németh Angéla támogatta az indítványt. A pénzt azért nem kapta meg, mert az előterjesztésre a legtöbb képviselő - köztük ellenzéki politikusok is nemmel szavaztak. Az ügyben kerestük a polgármestert is, de ő szó nélkül rácsapta a telefont riporterünkre.

Az eredeti cikkünket lentebb olvashatják! (Megjelenés: 2021.01.18.)

Városvezetés helyett plakátoltatnak a DK-s polgármesterek

Saját plakátkampányt indítanak a budapesti DK-s polgármesterek. A Gyurcsány-párti városvezetők ezt egy közös sajtótájékoztatón jelentették be. Az akció fő üzenete, hogy szerintük a kormány ellenségként tekint a fővárosiakra. A kerületükben tapasztalt korábbi pénzköltésekről azonban mindannyian hallgatnak. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az akcióval a DK a 2022-es választási kampányra készül, ami azt mutatja, hogy a baloldalnak csak a hatalom megszerzése számít.

Furcsa plakátok jelentek meg az elmúlt napokban a XV. kerület utcáin. A hirdetőtáblákon a miniszterelnök képe látható és néhány mondat arról, hogy a kormány bosszúból pénzt vesz el az emberektől. A plakátok jól láthatóan az önkormányzat megbízásából készültek

A megszorításokról pedig el fogjuk mondani, hogy az a kormány műve, a kormány tekinti ellenségnek minden budapesti polgárát

- ezzel adott magyarázatot a plakátok megjelenésére Gy. Németh Erzsébet. A DK-s főpolgármester-helyettes a többi Gyurcsány-párti kerületvezetővel közösen jelentette be, hogy saját tájékoztatókampányt indítanak. Az akció központi üzenete pedig, hogy a kormány ellenségként tekint a budapestiekre. A polgármesterek ezután egyesével bizonygatni kezdték, hogy mennyit kellett spórolniuk az elmúlt időszakban.

László Imre persze

arról már nem beszélt, hogy Újbudán több tízmilliós megbízást adott a börtönviselt Czeglédy Csabának, Gyurcsány Ferenc ügyvédjének, mint ahogy azt sem említette, hogy első intézkedéseinek egyike az alpolgármesterek számának és illetményének megduplázása volt.

Cserdiné Németh Angéla. a XV. kerület polgármestere is a Gyurcsány-párt központi üzenetét hangoztatta.

Azt ugyanakkor, hogy megválasztása után két hónappal kétmillió forintos jutalmat osztott ki magának már nem említette.

Niedermüller Péter szerint Erzsébetvárosnak is több milliárdos kárt okoznak a kormány intézkedései. A Gyurcsány-párti polgármester a szociális ellátás leállását is kilátásba helyezte. Arról azonban

ő is hallgatott, hogy megválasztása után megduplázta az alpolgármestereinek számát, mint ahogy arról is, hogy saját párttársa az önkormányzat épületében kriptovaluta-bányász gépéhez lopta az áramot.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a DK-s polgármestereknek a városvezetéssel kellene foglalkozniuk.

Hollik István hozzátette: a DK ezzel az akcióval a 2022-es választásokra készül, ez pedig ismét azt mutatja, hogy a baloldalnak csak a hatalom megszerzése számít.

Hír TV