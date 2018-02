Helyi népszavazást tartanak a bulinegyedről Erzsébetvárosban

A VII. kerületi önkormányzati képviselők által kezdeményezett népszavazás sikere esetén a szórakozóhelyeknek a jövőben éjfélkor be kellene zárniuk. Panaszkönyv című műsorunk az egyik legkedveltebb szórakozóhely melletti önkormányzati lakásokat járta végig. A lakók szerint nemcsak a zaj, hanem az ingatlanok állapota miatt is élhetetlenek a lakások.

Alacsony a részvétel az erzsébetvárosi bulinegyedről szóló helyi népszavazáson.

A kerületben élők arról szavazhatnak, hogy a szórakozóhelyek bezárjanak-e éjfélkor.

Délután három óráig a választásra jogosultaknak mindössze 10,5 százaléka adta le a voksát.

Ahhoz, hogy a helyi népszavazás érvényes legyen, 50 százalék + 1 főnek kell elmennie szavazni, az eredményességhez pedig a szavazók legalább felének azonosan kell voksolnia.

A helyi Fidesz-frakció korábban már bejelentette, hogy a szavazók számától függetlenül figyelembe fogják venni a kerületben élők akaratát, ha az egyértelmű.

A Panaszkönyv által megkérdezett egyik asszonynak a lakása közvetlenül a Gozsdu udvar mellett van. Az utcán folyó éjszakai élet miatt nem tudja használni a szobáját.

– Ide, a rácsba kapaszkodnak, kocogtatják az üveget, úgyhogy ebben a szobában nem lehet aludni. A legszívesebben elmennék innen egy szoba-konyhába.

– Miért nem megy el?

– Mert az önkormányzaté, és hát ki cserélne velem egy ilyen vizes lakásra? – fogalmazott Kiss Tiborné.

Az amúgy sem túl jó állapotban lévő, penészes ház falai megsüllyedtek, a csővezetékek szétnyíltak, amikor a 2000-es évek elején megkezdődött a mellettük lévő Gozsdu-udvar átépítése. A lakók hiába kértek az önkormányzattól segítséget, az ügyintézőtől csak egy cinikus válaszra futotta.

„Azt mondta, hogy hagyjuk őt az egésszel békén, majd akkor szóljunk, ha valaki meghalt és ránk dőlt a fal. Addig őt hagyjuk békén! Ezt mondta az ottani műszaki ügyintéző” – árulta el a Panaszkönyvnek egy másik lakó, Takács Csaba.

A bulinegyed megnyitásával új korszak kezdődött a Dob utcai lakók életében: a penész és a falomlás mellé megkapták az éjszakai mulatozással járó zajt is.

„Volt, amikor meg is kértük az úgymond előadót, jöjjön már át ide és hallgassa meg az ő kis előadását, hogy milyen hangosan szól itt. Egyrészről konstatálták, hogy ők nem tudták, hogy itt emberek laknak. Azt hitték, itt minden ki van ürítve és itt már nem is lakik senki. Másrészről ők nem gondolták volna, hogy ilyen hangos” – mesélte a fiatalember.

A bulizók lassan az ő épületüket is birtokba veszik.

„Járnak be, és nem éppen a legjobbak. Az eltévedt turista, az egy dolog, az is csinál olyan dolgokat, aminek nem biztos, hogy örül az ember, mert a vizelési gondjait és egyebeket itt végzi el. De a »jobb időkben« azt szokták csinálni, hogy a prostituáltak, akik szobáztatásban nyomják az ipart, valamilyen perverz oknál fogva úgy érzik, az udvaron, a galambsz*r közepén a legjobb a kuncsafttal összebújni. Majd használt óvszerek tömkelege szokott szétdobálva lenni, nekünk az ablakon lévő rácsra is fölaggatják, meg mikor mit” – tette hozzá Takács Csaba.

A Gozsdu udvar melletti önkormányzati házban 46 lakás van, mára 12-ben maradtak emberek, a többiből elmenekültek. A helyi szavazás tétje nem kicsi: maradjon minden a régiben – hatalmas bevétel az önkormányzatnak a bulizók pénzéből –, vagy csend, nyugalom és végre újra élhető városrész komoly bevételi forrás nélkül?

Szakértők szerint ha a többség a bezárás mellett dönt, az a kerületi vendégforgalom visszaesésével jár majd, és a szórakozóhelyek más kerületekbe költöznek át.