Helyesírási hibáktól hemzsegő levelet küldött Bangóné a kancelláriaminiszternek

3150-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg, ezzel 383 főre emelkedett az elhunytak száma, 801-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1966 fő. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 52%-a budapesti vagy Pest megyei. 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A fertőzés terjedése lassult Magyarországon, az elmúlt egy nap adata az egyik legjobb volt - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a védekezés második szakaszába lépett az ország, és az élet újraindítására fokozatosan, szigorú menetrend szerint kezdődhet el. Elindult a megbetegedések számának csökkenése - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte, beigazolódni látszanak azok a becslések, amely szerint május első felében tetőzhet a járvány. Hiába voltak koronavírusos tünetei, öt napig nem vitték kórházba a Pesti úti idősotthon egyik lakóját - tudta meg a Magyar Nemzet. 15 alkalommal volt járványügyi ellenőrzés a Pesti úti idősotthonban és ebből tízszer nem találtak orvost a helyszínen a szakemberek - mondta a fővárosi kormánymegbízott Magyarország élőben című műsorunkban. Sára Botond hangsúlyozta: Karácsony Gergely önmagával is többször ellentmondásba keveredett az ügy kapcsán. Nincs fertőzésgyanús eset sem a gondozottak, sem a dolgozók között a debreceni Szávay Gyula utcai idősek házában - közölte az intézmény vezetője. Már több mint 800 idősotthon fertőtlenítését végezték el a katonák - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Kossuth rádióban. Öt koronavírusos beteget kezelnek a fehérvári kórházban vérplazmaterápiával, ketten már jobban vannak. A Fejér Megyei Szent György Kórház két hete, az országban másodikként csatlakozott a programhoz. Vérplazma donorok jelentkezését várják. Eddig 260 olyan gyógyult jelentkezett, aki szívesen adna plazmát. Őket elő kell szűrni, mert nem mindenkinek a plazmája alkalmas arra, hogy aktív fertőzötteknek beadják – mondta Lacza Zsombor a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Operatív törzs: több mint hetven kórházba és más, a védekezésben résztvevő szervezetnek szállítottak védőeszközöket szerdán és csütörtökön. Továbbra is nagyon nehéz feladat előtt állunk a koronavírus-járvány miatt, a fegyelmezettség fenntartásával a kórházakban és az idősotthonokban a tragédiák elkerülhetőek és alacsony szinten tartható a fertőzés - közölte Soltész Miklós államtitkár. Fokozatosan, szigorú menetrend szerint lehet elkezdeni újra az életet Magyarországon és ez az egészségügyre is igaz - mondta az EMMI parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Rétvári Bence hozzátette: mindenkinek új szabályokhoz kell hozzászoknia, és ezeket be is kell tartani. A kormány a járványügyi intézkedések hatálya alatt is biztosítja a bántalmazottak számára a biztonságos környezetben való elhelyezést - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. A büntetés-végrehajtási intézetek felkészültek a járványhelyzetre, valamennyi intézményt fertőtlenítették - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kiírták az 1-es típusú diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a gyermek-diabéteszcentrumoknak szóló pályázatokat - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin emlékeztetett: a kormány közel 100 millió forintos pályázati támogatást biztosít civil szervezeteknek és közel félmilliárd forintot a diabéteszcentrumoknak. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében elindultak a támogatási programok, eddig háromezer cég 44 ezer munkahely megtartásra vállalt garanciát - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újabb gazdaságvédelmi intézkedésként 150 milliárd forint értékű kötvényt bocsáthatnak ki a bankok - közölte a Pénzügyminisztérium. Július elsejétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. KSH: a koronavírus-járvány hatására 64,6 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma márciusban az előző év azonos időszakához képest. Agrárkamara: Lehetővé válik a külföldi idénymunkások foglalkoztatása a mezőgazdaságban, ami főként a kertészeti ágazatnak jelent komoly segítséget a koronavírus-járvány okozta károk mérséklésében. Magyarország folytatja a keleti nyitás politikáját, az elmúlt időben bebizonyosodott, hogy ebből a magyar emberek és a magyar gazdaság is sokat profitálhat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Összegyűlt az egymillió aláírás a Székely Nemzeti Tanács európai nemzeti régiók védelmében indított uniós petíciójának ügyében, de továbbra is várják az aláírásokat - mondta Pesty László, az aláírásgyűjtés kampányfőnöke. Soha nem volt még ilyen szoros az Ausztrália és Magyarország közötti gazdasági kapcsolat, az év első két hónapjában százmillió dollárnyi kereskedelmi forgalmat bonyolított le a két ország - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Eurostat: Tavaly az Európai Unióban csak Bulgáriában volt alacsonyabb az elektromos áram ára a magyarországinál, a földgáz ára pedig Magyarországon és Romániában volt a legalacsonyabb. Elutasította a lengyel alsóház az ellenzéki többségű szenátusnak azt a határozatát, amely elvetette az idei elnökválasztáson a koronavírus-járvány miatt alkalmazandó levélszavazást. Világszerte meghaladta a 3 millió 700 ezret a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma. Az áldozatok száma 260 ezer, 1 millió 200 ezren pedig már meggyógyultak. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egy nap alatt 507 új esetet azonosítottak, a fertőzöttek száma elérte a 13 691-et. Szerbiában visszavonták a szükségállapotot, Koszovóban jelentősen nőtt a gyógyultak száma, Észak-Macedónia választásra készül, míg Montenegró és Bosznia-Hercegovina tovább enyhít a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseken. Csehországban 7979 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, a betegek több mint fele, 4214 ember azonban már felgyógyult. Spanyolországban meghaladta a 26 ezret az új koronavírus okozta fertőzés halálos áldozatainak száma. Franciaországban az elmúlt 24 órában 278-cal 25 809-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. Oroszország az ötödik helyre lépett előre az igazolt fertőzöttek számának tekintetében, amely 11 231-es napi rekordnövekmény mellett elérte a 177 160-at. Bank of England: rekordmélységű recesszió várható a brit gazdaságban. Az izraeli legfelsőbb bíróság egyhangúlag elutasította a korrupciós ügyekben vádlott Benjamin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök kormányalakítása, valamint a jobboldali Likud és a centrista Kék-fehér párt koalíciós megállapodása elleni petíciókat. Az izraeli parlament, a kneszet megszavazta a Benjámin Netanjahu és Beni Ganz közös kormányzását lehetővé tevő rotációs törvényeket. Donald Trump amerikai elnök megvétózta azt a kongresszusi határozatot, amely korlátozná az Irán elleni katonai akciókat. A kínai külügyminisztérium ismét visszautasította az amerikai fél vádjait az új koronavírus-járványt illetően, miután Donald Trump amerikai elnök újból Kínát okolta a világjárvány kialakulása miatt. Cenzúrázta európai uniós nagykövetek cikkét a China Daily kínai pártlap, kihúzva belőle egy mondatot, amely utalást tartalmazott arra, hogy a világjárványt okozó új koronavírus Kínából ered - írta a South China Morning Post. Újabb három héttel meghosszabbította a szlovák kormány az ország schengeni határain április elején bevezetett ideiglenes határellenőrzések időtartamát - jelentette a TASR szlovák hírügynökség. Magyar állampolgárok újabb csoportja tért haza a külügyi tárca segítéségével. Ez a harmadik olyan repülőjárat volt, amellyel Észak-Amerikából hozták haza a magyarokat. Ezúttal New Yorkból, Miamiból, Torontóból és útközben Reykjavíkból vettek fel utasokat. BKK: Vágányjavítási munkák miatt szombattól jövő hét szerdáig rövidített útvonalon közlekedik a 2-es villamos, a szerelvények hétvégén csak a Közvágóhíd és a Kossuth Lajos tér között járnak. Tizenkét rendbeli, többszörös visszaesőként elkövetett szeméremsértés miatt egy év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélt a Pécsi Járásbíróság egy férfit, aki számos alkalommal mutogatta magát a baranyai megyeszékhelyen. Három hónappal meghosszabbította a 28-as villamoson elkövetett emberöléssel meggyanúsított két férfi letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság - közölte a Fővárosi Törvényszék. A magyar női kézilabda-válogatott a második kalapból várja a decemberi Európa-bajnokság csoportbeosztásának június 18-i, bécsi sorsolását. Utánpótlásedző és koordinátor lesz a Hertha BSC-nél Dárdai Pál, a klub korábbi labdarúgója és vezetőedzője. A Német Labdarúgó Liga közlése szerint szigorú egészségügyi szabályokkal és nézők nélkül május 16-án folytatódik a Bundesliga.