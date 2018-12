Helyes, vagy hamis példa a sárgamellényes mozgalom?

Gergely Márton szerint jobboldali sajtó nem kért bocsánatot azért, hogy amíg a sárga mellényesek kapcsán legitim, és Macron lemondásához vezető organikus folyamatokról beszélt, most pont arról értekezik, hogy karácsonyfát gyújtogató csürhe teszi csatatérré Budapestet. A hvg rovatvezetője úgy véli, a tüntetéseken is elhangzott: vegyetek példát a sárgamellényesekről!

Gergely Márton, a hvg.hu rovatvezetője számos párhuzamot vél felfedezni a tegnapi budapesti és a párizsi tüntetések között: úgy gondolja ott is a kisemberek túlterhelése váltotta ki a népharagot. A Haraszti Gyula, a Magyar Idők szerkesztője szerint azonban semmilyen téren sem hasonlítható össze ez a két dolog. Az utcai zavargásokat lehet hasonlítani az utcai zavargásokhoz, de Magyarországon még tegnap sem voltak ilyen - mondta válaszában Haraszti Gyula.

Volt egy spontán tüntetés, ahol már arról is lehet vitatkozni, hogy mennyire volt spontán, hisz egyes politikusok már előre arról nyilatkoztak, hogy Budapest lángolni fog és szándékosan fel is vették a sárga mellényeket ,– állítja a Magyar Idők munkatársa. Megjegyezte, hogy a spontaneitásnak ellentmond, hogy a molinók is szépen ki voltak nyomtatva, ami lehet egy hónap előkészítést is igényel.