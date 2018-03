Helmeczy László: Game over!

Helmeczy László erről egy Facebook-videóban beszélt. Az ügyvéd egyúttal örömét fejezte ki, hogy a tárca nélküli miniszter tájékozódás nélkül rágalmazza őt, mert szerinte így majd a kártérítési pénzzel Kósa Lajos is beszáll az ellenzék színeiben induló képviselőjelölt kampányköltségeibe.

„Nem késlekedtem, már meg is tettem a feljelentést, ez itten a pesti központi bíróság érkeztető bélyegzője. Én megtettem a feljelentést, örülök, Kósa úr, hogy át tetszett venni az ilyen no name jobboldali hírportáloknak a hülyeségét, ahelyett hogy utánanézett volna. Soha nem volt ellenem büntetőeljárás, nem ítéltek el, nem keveredtem bizonyítékhamisítási botrányba” – így Helmeczy László.

Hozzátette: Budai Gyula elleni büntetőfeljelentését is megteszi, és amiatt, amiket az elmúlt napokban tett ellene, el is fogják ítélni. Ahogy fogalmazott az ügyvéd: „Game over!”