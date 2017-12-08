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Heisler: Nőhet a terrorveszély, ha a trumpi útra lép a kormány

Hír TV

2017. december 8., péntek 06:15

Rövid távon megnő a terrorveszély, ha Magyarország is elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának – mondta Heisler András, a Mazsihisz elnöke Newsroom című műsorunkban. Ugyanakkor emlékeztetett: Magyarország és Izrael kapcsolatai kiválóak, az izraeli miniszterelnök idei budapesti látogatásán pedig már felmerült a lépés lehetősége.

„Félni valónk semmiképpen nincsen. A kockázatokat mindig elemezni kell és ha a kockázatelemzés magasabb kockázati szintet mutat, akkor ahhoz kell igazítani a védelmi rendszert. Ez vonatkozik a saját védelmi rendszerünkre és ez vonatkozik természetesen az állami védelmi rendszerekre is” – mondta.

Tekintse meg a teljes interjút:

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