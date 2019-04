Hegedűs Zoltán: Gazdaságilag is megrengett a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat

Az Európai Unió csak akkor lehet versenyképes, ha tagállamai megőrzik és erősítik versenyképességüket - jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter. Egészen másról szól az idei európai uniós választás, mint a megelőző, hiszen a biztonságunk a tét - jelentette ki Pócs János fideszes országgyűlési képviselő. A világ szegényein helyben kell segíteni, erre az Európába telepítés, a migráció nem megoldás - közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Magyarország a bevándorlás ügyében egyértelműen megfogalmazta álláspontját: megvédi az ország határait és ellenzi azt a fajta szervezett betelepítést, amit Brüsszelből próbálnak ránk erőltetni. Még egy hétig, május 2-ig kérhetik regisztrációjukat a május 26-i európai parlamenti választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. A kormány felelősségét hangsúlyozták a devizahiteles probléma miatt és a kilakoltatások leállítását sürgették MSZP-Párbeszéd képviselői. Felháborító az ellenzék kétszínűsége - reagált a Fidesz az MSZP-Párbeszéd Kúria előtti sajtótájékoztatójára. Több unoka után több nagyszülői gyed is igénybe vehető lesz január 1-jétől - közölte Novák Katalin államtitkár. Hárompilléres - bérlakások építéséből, használhatóvá tételéből és a lakbérhez nyújtott hozzájárulásból álló - lakhatás-támogatási programot jelentett be Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. A Mi Hazánk Mozgalom munkához kötné a harmadik gyerek után járó családi pótlék kifizetését, illetve szigorúbb ellenőrzéshez a nevelőszülői juttatásokat - közölte a párt politikusa. A Demokratikus Koalíció támogatja a diákok nyelvvizsgatörvény ellen szervezett tüntetését, és a párt tagjai szolidaritásból részt vesznek a pénteki demonstráción. A jogalkotói munka segítése lesz a fő feladata a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetnek, amely a kormány döntése alapján június 1-jén kezdi meg működését - közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter. Elfogadhatatlan a brüsszeli bürokraták javaslata, amely csökkentené az európai és így a magyar mezőgazdaság támogatásait, úgy, hogy közben szigorítaná, nehezítené az ezekhez való hozzáférést - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára. Az élelmiszeripar 2015 óta stratégiai ágazat, ennek megfelelően az élelmiszeripar komplex fejlesztéséhez 2020-ig 300 milliárd forintot biztosítanak - mondta Nagy István agrárminiszter. A magyar gazdák a leghatározottabban tiltakoznak az uniós agrártámogatások csökkentése és az ellen, hogy az így felszabaduló forrásokat a migránsok ellátására fordítsa Brüsszel - mondta Jakab István, a Magosz elnöke. A magyar agrárium egyik célja, hogy tápanyag-utánpótlás és öntözés segítségével intenzívvé váljon a gyepgazdálkodás - mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Ma is óriási szükség van a Balkán-térség nemzeteivel való összefogásra és arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagállamokként kezelje ezeket az országokat - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Magyarország és Bulgária szorosan együttműködik a kereszténység védelmében és egy új közép-európai együttműködés kialakítása érdekében - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint a V4-országok - Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - a népegészségügyben is sokat tanulnak egymástól, miután hasonló problémákra kell választ adniuk. Németh Szilárd: A sport, az egészség és a honvédelem három önálló terület, mégis rengeteg ponton összefonódik. A Barátság kőolajvezeték déli szakaszán érkező kőolaj minősége megfelel az előírásoknak, azt több szakaszon, belépési ponton ellenőrzik - közölte a MOL. A Budapesti Corvinus Egyetem jelenleg Magyarország legjobb felsőfokú gazdálkodási tanulmányokat nyújtó intézménye, de a cél, hogy a modellváltás után a régión kívül is versenyképessé váljon - mondta a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt. Tarlós István főpolgármester közlése szerint a fővárosi patkányirtásért felelős cég folyamatosan végzi a munkáját, ugyanakkor a patkányok száma magasabb az elfogadhatónál. Kína Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezése teljes egészében egybeesik a magyar nemzeti érdekekkel - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben. Erősíteni kell az európai uniós gazdasági növekedés motorjának számító visegrádi országok és Japán közti együttműködést, az a V4-ek stabilitását és súlyát is növelheti - mondta Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter Pozsonyban. Az ausztriai magyar közösség ma is nélkülözhetetlen kapocs Magyarország és Ausztria között - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Bécsben. Szijjártó Péter: Magyarországnak szüksége van a legfejlettebb technológiák behozatalára és kínai befektetésekre. Elfogadhatatlannak nevezte az ukrán nyelvtörvényt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának azt mondta: a magyar nemzeti közösség jogait sértő törvény Petro Porosenko távozófélben lévő elnök magyarellenes politikáját idézi. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elítéli és jogfosztásnak tartja az ukrán parlament által elfogadott nyelvtörvényt - tudatta a szövetség. Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök közölte, hogy hivatalba lépése után megvizsgálja a parlament által megszavazott nyelvtörvényt arra vonatkozóan, tiszteletben tartja-e a jogszabály minden állampolgár jogait. Továbbra is történelmi csúcson áll az Európai Unió támogatottsága a tagországokban a különböző kihívások, illetve az euroszkeptikus és populista erők előretörése ellenére - derül ki a legfrissebb uniós közvélemény-kutatásból. Korlátozni kell az EU jogköreit, a nemzetállamok szerepét pedig meg kell erősíteni az európai politikában - közölte Tomio Okamura, a cseh SPD elnöke, Marine Le Pen, a francia RN vezetője és Geert Wilders, holland Szabadságpárt elnöke. Európa nincs felkészülve egy esetleges újabb menekültválságra - nyilatkozta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa a Die Welt című lapnak. Felerősödött az illegális migráció Szlovéniában, a hatóságok egy nap alatt 58 illegális határsértőt fogtak el, akik Horvátországból jutottak be Szlovénia területére - közölte a helyi média. Emmanuel Macron francia államfő szerint a megválasztása óta megkezdett reformoknak folytatódniuk kell, mert azok „alapvetően megfelelnek a franciák elvárásainak” a sárgamellényes mozgalom okozta válság ellenére. Lengyelország és Németország minőségi okokra hivatkozva leállította az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken. A Brent olajár az idén első alkalommal 75 dollár fölé emelkedett. London nem kíván hozzájárulni az újabb skót függetlenségi népszavazás kiírásához - mondta David Lidington, a brit kormány kabinetirodájának vezetője. Megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel lefolytatott tárgyalásai után. Lemondott Hemasziri Fernando, a Srí Lanka-i védelmi minisztérium első számú vezetője, a tárca államtitkára a húsvéti merényletek miatt. Robbanás történt a Srí Lanka-i fővárostól, Colombótól 40 kilométerre keletre lévő Pugodában, de nem voltak áldozatok - közölte a helyi rendőrség szóvivője. Újabb értesítésig zárva tartanak Srí Lankán a katolikus templomok, továbbá lezárták a repülőtérre vezető főútvonalat, és bombariadó miatt rövid időre a központi bank épületét. A szudáni átmeneti katonai tanács bejelentette, hogy mindössze az államfői hatalmat tartja meg, a miniszterelnöki tisztséget és miniszteri posztokat civilek tölthetik be. Hírügynökségek szerint eközben rengetegen gyülekeznek a fővárosban meghirdetett tünt A rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki többször megszúrta ismerősét Boldogkőújfaluban. A sértett súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, a bíróság a késelőt letartóztatta - közölte a rendőrség. Elrendelte a bíróság emberkereskedelem miatt 6 férfi letartóztatását: Magyarországról szervezetten szállítottak külföldre magyar nőket azért, hogy prostituáltként dolgoztassák őket - közölte a Nyíregyházi Törvényszék. A lajosmizsei vasútvonalon is korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt. Kerékpáros felvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz vasárnap Budapesten: a lezárások érintik az Árpád hidat, a Margit hidat, a Petőfi hidat, a Hősök terét, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot is. Babos Tímea kiesett a nyolcaddöntőben az isztambuli salakpályás női tenisztornán. Hetedik mérkőzésén is győzött Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya magyar kettőse a norvégiai vegyespáros curling-világbajnokság csoportküzdelmeiben. Stollár Fanny és svájci társa, Xenia Knoll szettelőnyről kapott ki az isztambuli salakpályás női tenisztorna páros versenyének negyeddöntőjében.