Hazudtak, majd a kormányra mutogatnak: teljes a pánik a Tisza Pártnál az adatbotrány miatt

Először letagadták, majd beismerték, most pedig már a kormányra mutogatnak: a Tisza Párt egyre mélyebbre süllyed a saját maga által okozott adatvédelmi botrányban. A legújabb, bizarr magyarázatuk szerint az "orbáni titkosszolgálat" épített be hozzájuk egy embert. Eközben Szijjártó Péter szerint a helyzet rendkívül súlyos, és a nemzeti szuverenitást veszélyezteti.
