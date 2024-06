Hazudott Magyar Péter + videó

Azt állította: a kormány az úgynevezett Völner-Schadl-ügyben már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták. Konkrétumokat azonban nem tudott mondani. De arról is beszélt, hogy valakik bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat.

