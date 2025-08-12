Keresés

Belföld

Háztartási készülékeket adományoz a Duna Group a háromszéki árvízkárosultaknak

2025. augusztus 12., kedd 08:59 | Mti
árvízkárosultak Duna Group

Mintegy 500 háromszéki árvízkárosult család jut új hűtőszekrényhez, mosógéphez és más háztartási készülékekhez a Duna Group jóvoltából, az 50 millió forint értékű támogatást a Diószegi Pékség és a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével juttatják célba - írta hétfőn a Székelyhon hírportál.

  • Háztartási készülékeket adományoz a Duna Group a háromszéki árvízkárosultaknak

A lap szerint a május végi áradások óta számos segélyszervezettől, közigazgatási intézménytől és magánszemélytől kaptak élelmiszert, ivóvizet vagy építőanyagot a rászorulók. Kedden újabb bőkezű, háztartási gépekből álló adományt vehetnek át a kökösbácsteleki és nagyborosnyói árvízkárosult családok a magyarországi építőipari cégcsoportnak köszönhetően.

Az igények előzetes felmérése alapján előzetes tájékozódás alapján összeállított, mosógépeket, tűzhelyeket, hűtőszekrényeket, mikrohullámú sütőket tartalmazó szállítmány teherautókkal érkezett hétfőn Sepsiszentgyörgyre, ahonnan kedden viszik tovább az árvízkárosult településekre.

"A mindennapi életben nagyon-nagyon szükséges és fontos műszaki cikkekre van most szükség. Közel 50 millió forint, azaz nagyjából 125 ezer eurónyi adománnyal tudjuk a Máltai Szeretetszolgálat munkáját támogatni, illetve a két érintett település lakóit segíteni"

 

- fejtette ki a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Simon Mónika, a tiszakécskei székhelyű Duna Group kommunikációs osztályának vezetője.

A szeretetszolgálat már az első napoktól ott volt az érintettek mellett, mobilkonyhát állítottak fel és meleg ebédet kínáltak a károsultak, valamint a helyszínen dolgozók számára is - emlékeztetett a Székelyhon. Ebben az időszakban közelebb kerültek a családokhoz, látták, miben szenvednek hiányt.

"A polgármesterekkel tartottuk a kapcsolatot, és minden udvarra bementünk, beszélgettünk a családokkal. Feljegyeztük, hogy hol és milyen berendezések mentek tönkre. Ezt a listát átadtuk a cégcsoportnak, ők beszerezték a gépeket, kedd délelőtt elkezdjük kiosztani" - foglalta össze Dénes Mihály, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

A szállítmányt a Diószegi Pékség raktárépületében helyezték el a magyarországi vállalat munkatársai és a Sepsi OSK fiatal labdarúgói. Diószegi László, a klub elnöke és a pékség tulajdonosa megtiszteltetésnek tartja, hogy a cégcsoport felkérte őket a jótékonysági akcióban való részvételre, amelyből szerinte a fiatal focisták is tanulhatnak.

"Megtapasztalhatják, hogy nemcsak kapni, hanem adni is jó az életben. Én azt gondolom, hogy majd évekkel később is fognak emlékezni rá, hogy jótékonykodtak, és reméljük, hogy az emberi magatartásuk is jó irányba fog alakulni"

 

- idézte a klubelnököt a Székelyhon.

A Duna Group és a Máltai Szeretetszolgálat szállítmányával kedden délelőtt indulnak a pékség autói az árvízkárosult településekre.

Kapcsolódó tartalmak

