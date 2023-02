Házkutatást tartottak az iskolás fiúval szexelő pedagógiai asszisztens otthonában

Megosztás itt:

Házkutatást (az új Be. szerint kutatást) tartott péntek reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens, a csaknem negyvenéves LMBTQ-aktivista férfi otthonában, aki állítása szerint egy tizenöt éves fiúval folytatott szexuális viszonyt – értesült a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, a férfitól különböző adathordozókat, telefont és számítógépet vittek el. Ismert, a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában dolgozó férfi a viszonyról és több botrányos dologról a közösségi médiába feltöltött videóin számolt be. A pedagógiai asszisztenst azóta felfüggesztették a munkahelyén. Az ügyben Tényi István szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntette gyanúja miatt tett feljelentést.

Bite Zsoltnak az ügyeiről a PDSZ az égvilágon semmit sem tudott és én magam sem

-

ezt pedig már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője mondta a HírTV-nek, miután Bite Zsolt azt állította: mögötte áll a PDSZ, a TASZ és a Helsinki bizottság.

A PDSZ álláspontja az, hogy kiskorúakkal és egyáltalán tanítványokkal, pedagógusnak szexuális kapcsolatot létesíteni tilos!

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője azt is hozzátette: amennyiben Bite Zsoltról kiderül, hogy több vonatkozásban is emlegette a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét és hivatkozott rájuk, úgy abban az esetben ők is megteszik a jogi lépéseket.

A HírTV megkereste az Országos Rendőrkapitányságot, hogy megtudja hogy áll az ügye. A rendőrség azt közölte: egyelőre nem nyilatkozhatnak.