2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

Házi őrizetből szökött meg egy férfi

Hír TV

2017. december 30., szombat 10:54, frissítve: szombat 12:56

Megszökött a házi őrizetből egy 28 éves, budapesti férfi szombat hajnalban, a rendőrség körözi. A tájékoztatás szerint a fotón látható Lakatos Gergő levágta a lábáról a nyomkövetőt, majd eltűnt a XIII. kerületi, Népfürdő utcai lakásából. A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

(Fotó: Police.hu)

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Budapestházi őrizetszökés

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