Házi őrizet helyett tihanyi luxus?

Információik szerint nyugdíjas szövetkezetet akar létrehozni a pénzintézet korábbi vezetője, ezért vesz részt a rendezvényen. Tarsoly két évig volt előzetes letartóztatásban, amit tavasszal váratlanul házi őrizetre változtatott a bíróság. A Quaestor 32 ezer embert károsított meg, akár 180 milliárd forinttal.

„Szeretnénk tőle megkérdezni azt, hogy miből futja rá, amikor állításuk szerint idős szüleik nyugdíjából élnek, nincs jövedelmük, nincs vagyonuk, nem a saját házukban élnek, nem a saját autójukat használják, Tarsoly Csaba sokáig börtönben volt, most házi őrizetben van, felesége házi őrizetben van, és a bírónőt is szeretnénk egyúttal megkérdezni, hogy engedhette meg, hogy háromnapos eltávot kapjon a házi őrizetből is Tarsoly Csaba” - nyilatkozta Mátay Sarolta, Quaestor-károsult.