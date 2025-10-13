Hazaszeretet vagy hazaárulás? Magyar Péter ukrán barátja leleplezte, kinek az oldalán állnak

Megosztás itt:

Magyar Péter kémbotrányban érintett ukrán barátja, Tseber Roland egy ukrán portálnak adott interjúban tálalt ki a Tisza Párt valódi háborús terveiről. A leleplező nyilatkozat felveti a kérdést: a magyar emberek békéje, vagy egy idegen ország háborújának finanszírozása a fontosabb?

Hazaszeretet vs. hazaárulás: egy rövid emlékeztető

Mielőtt belemennénk a részletekbe, tegyünk tisztába két fogalmat, amit a baloldalon mostanában előszeretettel kevernek össze. A hazaszeretet (patriotizmus) a saját nemzeted, a saját néped érdekeinek előtérbe helyezését jelenti. A hazaárulás pedig az, amikor valaki idegen érdekeket szolgál ki a saját hazája kárára. Ez eddig egyszerűnek tűnik, ugye? Akkor most nézzük meg, hogyan értelmezi ezt a Tisza Párt.

A Tisza Párt "hazaszeretete": a magyar pénzből finanszírozott ukrán győzelem

Tseber Roland, Magyar Péter ukrán barátja és tanácsadója egy ukrán portálnak adott interjúban lényegében elmondta a Tisza Párt valódi programját. Szerinte Magyar Péter "nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni". Fordítsuk le magyarra: a Tisza Párt szerint a magyar adófizetők pénzét, a magyar gazdaság erőforrásait a végsőkig egy idegen ország háborújára kell fordítani. Ez a "hazaszeretet" új, brüsszeli definíciója, ahol a patrióta az, aki a saját országa helyett egy másikat finanszíroz.

Mert ahogy azt a józanul gondolkodó, a saját családja és hazája jövőjéért felelősséget érző magyar emberek pontosan tudják, a képlet nem ennyire bonyolult. A magyar érdek nem az, hogy fegyvereket küldjünk és egy világháborúba sodródjunk. A magyar érdek a béke. Az, hogy ne a mi fiaink haljanak meg egy idegen fronton. Az, hogy ne a mi pénzünkből finanszírozzanak egy végtelen háborút, miközben itthon is van mire költeni.

Ezért áll ki a kormány a béke mellett, ezért védi meg a családtámogatásokat, ezért nem engedi be a migránsokat, és ezért áll ellen a brüsszeli nyomásnak. Nem bonyolult ideológiákból, hanem a józan észből és a magyar emberek akaratából. A választás tehát, ahogy azt az olvasóink is látják, nem két párt, hanem két jövőkép között van: az egyik a háború és a külső érdekek kiszolgálása, a másik a béke és a magyar gyarapodás.

Olvassa el a leleplező interjút, és döntse el Ön, kinek az oldalán áll a Tisza Párt: a magyar emberekén, vagy a brüsszeli és kijevi háborús lobbién?

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook