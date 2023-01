Hazánkba látogatott a horvát államfő

Megosztás itt:

Katonai tiszteletadással fogadta a horvát elnököt a Kossuth téren Novák Katalin. Zoran Milanovic most először látogatott el Magyarországra államfőként.

A magyar államfő elmondta: megbeszélésükön téma volt az orosz-ukrán háború, az illegális migráció feltartóztatása, az EU nyitása a Nyugat-Balkán felé, az infrastrukturális összeköttetés erősítése, és az energetikai együttműködés bővítése is.

A köztársasági elnök üdvözte Horvátország schengeni tagságát

Magyarország és Horvátország között a legtöbb területen egyetértés van- erről már Zoran Milanovic beszélt.

A horvát államfő azt mondta: az Oroszország elleni szankciók nem működnek, hanem óriási bajt okoznak. Horvátország energetikai problémái más jellegűek, mint Magyarországé, de azt szeretné, hogy "minél kevesebb képmutatás" és minél világosabb szabályok legyenek.

Az államfő kitért a Magyarországtól visszatartott uniós pénzekre is. Leszögezte: a magyar kormánypártnak megvan a saját politikája és akármennyire is jobboldali, de európai. Így elfogadhatatlan, hogy megvádoljanak egy nemzetet - tette hozzá, majd kifejtette: ez akár az unió megsemmisítését is eredményezheti.

Orbán Viktor a horvát államfővel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken megbeszélést folytatott Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel Budapesten - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A miniszterelnök a városligeti Magyar Zene Házánál fogadta vendégét, és Batta András igazgatóval közösen körbevezette a nemzetközi hírű kulturális létesítményben. Ezt követően Orbán Viktor és Zoran Milanovic munkavacsorán tárgyalt a magyar-horvát kétoldalú kapcsolatokról és az aktuális nemzetközi ügyekről - mondta a miniszterelnök sajtófőnöke.

