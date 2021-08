Hazánk méltán foglal helyet a világ vadászati és vadgazdálkodási térképének középpontjában

A kormányzási eredmények összehasonlításáról szólhat majd a kampány - mondta a Magyar Nemzetnek Kubatov Gábor, aki szerint a választók személyes megszólítása a demokrácia legszebb része. A Fidesz országos pártigazgatója hangsúlyozta: választási győzelme esetén a baloldal ismét adót emelne, beengedné hazánkba a migránsokat és visszatérne a Gyurcsány-korszak. A baloldal sosem támogatta a sportot, hiszen az ő politikájukba nem fér bele a versenyek és győzelmek által kiváltott nemzeti öntudat - mondta a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté szerint Karácsony Gergely nemcsak a nemzetnek, hanem saját magának is ártana, ha megvétózza a 2023-as az atlétikai vb megrendezését. Utcai harcokra készül Gyurcsány Ferenc 2022-ben. A DK elnöke a szeged.hu-nak adott interjújában azt mondta: szakembereik már készítik annak a forgatókönyvét, ha a kormányváltás nem békés módon zajlana. Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia. Ezúttal a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium szervezett érzékenyítő programokat, ahol a legismertebb LMBTQ-szervezetek mellett, egy transzvesztita is előadást tartott a gimnázium diákjainak. A demokráciában nincs helyük a marxista-kommunista eszméknek, mert ezek alapja szélsőségesen demokráciaellenes, családellenes, keresztényellenes és zsidóellenes - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Európa nem egy „európai egyesült államokként”, hanem kizárólag erős nemzetek erős Európájaként tud létezni, ahol mindenkinek a sikere fontos - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Erős Magyarország erős honvédség nélkül elképzelhetetlen - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kecskeméti nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató ünnepélyes megnyitóján. A közel-keleti és az afrikai üldözött keresztény közösség elismerését is kivívta a Hungary Helps Program - közölte Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára. Orbán Viktor Rómában megbeszélést folytatott Giorgia Melonival, az olasz Fratelli d’Italia párt elnökével. Közös célnak nevezték azt, hogy újra a jobboldal legyen a legnagyobb politikai erő Európában. A magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni egyetértett abban, hogy a tömeges befogadás nem megoldás, a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. A lengyel hadsereg megkezdte az illegális bevándorlók feltartóztatását célzó határkerítés építését a fehérorosz-lengyel határon. Az amerikai hadsereg drónnal gyilkolta meg az Iszlám Állam egyik vezetőjét Afganisztánban. Ezzel a kabuli repülőtérnél két napja elkövetett robbantásokat bosszulták meg. Az öngyilkos merénylők 170 afgán civilt, és 13 amerikai katonát gyilkoltak meg. Franciaország lezárta az afganisztáni fővárosban folytatott evakuációs műveleteit - közölte Florence Parly védelmi miniszter. Több százan tüntetnek Kabul utcáin, tiltakozva a bankok, köztük az afgán központi bank zárva tartása miatt - közölte a Hama Press afgán hírügynökség. A koronavírus-fertőzöttek száma 215,4 millió, a halálos áldozatoké 4,486 millió a világon. Két ember meghalt Japánban, miután beoltották őket abból a Moderna-szállítmányból származó oltással, amelyet szennyezettség miatt ideiglenesen visszahívtak - közölte a japán egészségügyi minisztérium. Indiában 24 óra alatt 46 759 újabb koronavírus-fertőzöttet jelentettek, a legtöbbet az utóbbi két hónapban. Rekordszámú, több mint 10 millió adag védőoltást adtak be az országban egy nap alatt. Tizenháromra nőtt a kazahsztáni robbanóanyag-raktárban csütörtök este történt tűzvész és robbanások halálos áldozatainak száma, a hatóságok még három embert eltűntként tartanak nyilván. Jogellenesen próbált meg bejutni Magyarország területére több határsértő péntek este Hercegszántónál, közülük többen kövekkel dobálták meg a rendőröket - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Illegális bevándorlókat bújtatott erzsébetvárosi lakásában egy egyiptomi állampolgár, a férfit embercsempészés gyanúja miatt őrizetbe vették. Holttestet találtak a Tiszában Tiszabecsnél még július 2-án, a rendőrség a lakosság segítségét kéri az ismeretlen személyazonosságú nő azonosításához. Számos közlekedési korlátozásra kell készülni a fővárosban a vasárnapi 36. Wizz Air Nemzetközi félmaraton futóverseny miatt - közölte a BKK. Osváth Richárd ezüstérmet szerzett a tőrözők A kategóriájában, Hajmási Éva ugyanezen szám női versenyében negyedik lett a tokiói paralimpián. Bronzérmes lett az asztaliteniszező Szvitacs Alexa az S9-es kategóriában a paralimpián. Pap Bianka a negyedik helyen végzett 100 méteres gyorsúszásban, Ekler Luca szintén negyedik lett 100 méteres síkfutásban a paralimpián. Ocelka Róbert a kilencedik lett a pályakerékpárosok 1000 méteres időfutamában a paralimpián. Labdarúgó NBI: ZTE FC - Budapest Honvéd 1:3