„Hazánk kiemelkedően sikeres az uniós források felhasználásában”

A politikus stúdiónkban arról beszélt, ezt annak érdekében tették, hogy minél több kedvezményezett, minél több projekt számára tudjanak fejlesztési forrást biztosítani a '14-20-as, tágabb értelemben a 2023-as időszak végig, hiszen ezen fejlesztési időszakban megvalósuló programoknak a zárása eddig is eltarthat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ha megnézzük ennek a forrásnak a felhasználását, ami még javában zajlik, hiszen ha körbenézünk az ország bármelyik pontján, akkor sok-sok helyen láthatjuk, hogy Széchenyi 2020, ez az a fejlesztési program, amiről itt most beszélgetünk. Ezek a programok ezen fejlesztési forrásokból valósulnak meg. Ha megnézzük a nemzetközi összehasonlítást, akkor azt láthatjuk, hogy hazánk kiemelkedően sikeres ezen források felhasználásában, hiszen a pályázati összeg teljes egészét meghirdettük, minden egyes forint elérhető volt már 2017 közepe táján a pályázók számára, sőt a pályázók számára döntéseket is meghoztuk, az elbírálás is megtörtént, a kifizetések is megtörténtek. Közel a 60 százalékát rendelkezésre álló forrásnak már eljuttattuk a végső kedvezményezettek számára” – így az államtitkár.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: