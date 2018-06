Hazánk is nagyot koppanhat

Számottevően csökkenhet a magyar gazdaság teljesítménye, ha az Egyesült Államok és az Európai Unió nem tud egymással megállapodni – állítják szakértők. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy ami gondot okoz a német gazdaságnak, az gondot fog okozni a magyarnak is.

Főként a német gazdaságot érintik érzékenyen a pénteken élesített amerikai védővámok. Bár a magyarországi acélgyárak direkt exportja nem jelentős az Egyesült Államokba, közvetetten a magyar gazdasági is veszíthet az amerikai döntéssel.

„Ha van olyan ország, amelyik számára rossz hír ez a kereskedelmi háború, akkor az Magyarország” – mondja Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken éppen egy amerikai céggel kötött stratégiai megállapodást. A sajtótájékoztatón a Hír TV kérdésére arról is beszélt, hogy amerikai intézkedések után jelentősen szűkülhet a piac az olyan exportőrök számára, mint Magyarország.

„Ha kialakul adott esetben egy német-amerikai kereskedelmi háború, annak meg a jelentősége ott lesz, hogy az első számú exportpiacunk és az unión kívüli első számú exportpiacunk bocsátkozna kereskedelmi háborúba, ami rendkívül rossz hír lenne. A magyar exportnak a 27 százalék ma Németországba megy, ezért nyilvánvalóan minden olyan tényező, amely hátráltató hatással van a német gazdaság növekedésére, az a magyar gazdaság számára is károkat fog okozni, ezzel számolni kell” – jegyezte meg.

„Hogyha lassul a német gazdaság, akkor azzal párhuzamosan a magyar gazdaság is lassul” – hívja fel a figyelmet a K&H Bank vezető elemzője. Szerinte is leginkább abban rejlik veszély Magyarország számára, hogy a német gazdasági teljesítményt visszaveti az amerikai védővám. Németh Dávid ugyanakkor úgy véli, nem a mostani döntés, hanem annak következményei lehetnek kellemetlenek.

„Vannak olyan hírek, hogy a német autókra is kivetnének különböző kvótákat, ez már sokkal inkább ráhatnak Magyarországra is, hiszen nem egy Magyarországon működő német cég van, ami autókat, illetve autó-alkatrészeket gyárt. Egy ilyen jellegű importkvóta bevezetése akár néhány hónapon belül is éreztethetné a hatását a magyar gazdaságra nézve” – mutatott rá az elemző.

A szakértők úgy vélik, hogy ha valóban elfajul az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi háború, akkor az akár tized százalékokban is mérhető mértékben vetheti vissza a magyar gazdaságot.