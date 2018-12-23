2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Hazánk együttérez az indonéz áldozatok hozzátartozóival

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 22:48

Áder János részvétét nyilvánította az indonéz államfőnek a szökőár miatt
Szökőár pusztított Indonézia nyugati részén

Hír TVSzökőár pusztított Indonézia nyugati részén

A táviratban a köztársasági elnök azt írta, hogy mély szomorúsággal töltötte el a Szunda-szoros térségét sújtó tragikus cunami híre. Hozzátette: a gyász óráiban a magyar emberek együttéreznek az érintett családokkal, és az egész indonéz nemzettel.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

2

MTI

Sós Csaba: A pénz áll annak a hátterében, hogy a fél úszóválogatott nem ment a vb-re

3

Hír TV

Orbán Viktor: Aki mást állít, az hazudik

4

Hír TV

Apáti Bence és Jeszenszky Zsolt eljátszották Kunhalmi Ágnest

5

Hír TV

„Gyurcsány zsebforradalmárként vezeti tanítványait” – véli az államtikár

6

Hír TV

Újabb tüntetés zajlott Budapesten