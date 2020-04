Hazai klubok, szervezők nyílt levélben kérik a közönség megértését

Közös nyílt levelet fogalmazott meg 32 hazai klub, szervező, fesztivál. Az aláírók a jegybevétel fontosságát emelték ki, és megértést kértek a közönségtől a koronavírus-járvány utáni időszakra is utalva.

"Tudjuk, hogy békeidőben programlemondás esetén a jegyárakat automatikusan vissza szokás téríteni, de jelen helyzetben ezt sokan nem tehetjük meg, mert ez azonnali csődhelyzetet eredményezne" - szerepel az MTI-hez szerdán eljuttatott dokumentumban.

Mint írták, a klubok, a fesztiválok egyaránt állandó stábbal dolgoznak az év 365 napján, hogy minél magasabb színvonalú szórakozást nyújtsanak. Kiemelték: elsődleges bevételi forrásuk a jegybevétel, ezt egészíti ki a vendéglátás és a szponzorációs támogatás, ebből tudják finanszírozni a stábok munkabérét és járulékait, a terület- vagy helyiségbérleti díjakat, a karbantartást, az előadói tiszteletdíjat, a közműszámlákat, a hang- és színpadtechnikai költségeket, kommunikációs felületek vásárlását, adókat.

Hozzátették: a költségek egy komoly részét akkor is ki kell fizetniük, ha egy-egy rendezvény nem valósul meg és emiatt nem jutnak bevételhez. "Ahhoz, hogy a következő bizonytalan hónapokban is legalább minimális fizetést tudjunk biztosítani dolgozóinknak, a bevett szokásoktól eltérően kell eljárnunk. A helyzetet minden fesztivál, klub, szervező a saját gazdasági helyzetét felmérve próbálja kezelni, éppen ezért ezek a megoldások eltérőek lehetnek: például támogatói jegyek kibocsátása, utalványrendszer, halasztás esetén a jegyek automatikus érvényesítése a pótdátumra" - áll a nyílt levélben, amely szerint kizárólag a közönség támogatásával tudnak a járvány után is sokszínű és minőségi élőzenei eseményeket szervezni.

A dokumentumot aláírta az A38 hajó, az AlteRába Fesztivál, a Bánkitó Fesztivál, a Budapest Park, a Campus Fesztivál, a Dürer Kert, a Famous Management, a Fekete Zaj, a Fezen Fesztivál és Klub, a GetCloser Concerts, a Hall Debrecen, a Helynekem, az Instant-Fogas Komplexum, a Kolorádó Fesztivál, a Lärm, a Livesound, a Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont, a Nagyerdei Víztorony, a New Beat, a Petőfi Kultúrtanszék, a Plázs Siófok, a Pontoon, a Raqpart, a Rock Cafe Hajdúszoboszló, a Szenes Klub, a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), a Tixa, a Toldi Klub, a Total Dance Festival, a TrafoClub Gödöllő és a Trip hajó.

MTI