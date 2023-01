Hazaárulónak nevezte az újságírókat a DK-s Molnár Csaba

Megosztás itt:

Az úgynevezett árnyékkormányinfóra az ellenzékkel szimpatizáló sajtó most sem volt kíváncsi. Molnár Csaba a jelen lévő újságírókat azonban többször is sértegetni kezdte. A propagandistázáson azonban most túl ment, és hazaárulónak nevezte az MTVA riporterét.

A politikus a tájékoztatón immár sokadik alkalommal, ismét személyeskedett az újságírókkal.

Az EP-képviselő szerint ugyanakkor abban, hogy Kálmán Olga korábban újságíróként dolgozott, most pedig a Gyurcsány-párt képviselője, abban semmilyen kivetnivaló nincs.