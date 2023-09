Hazaárulás miatt feljelentették Korányi Dávidékat

Megosztás itt:

"Ezeknek a pénzeknek, a támogatásoknak a célja az volt, hogy megdöntsük Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát" - így fogalmazott korábban Márki-Zay Péter, a baloldal megbukott miniszterelnök-jelöltje.

Azóta az Állami Számvevőszék vizsgálatából is kiderült: a magyar baloldal négy milliárd forintnál is többet kaphatott külföldről. A guruló dollárokként elhíresült ügy egyik kulcsfigurája pedig Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója, Korányi Dávid volt. Ő alapította az Action for Democracy nevű szervezetet, amelyen keresztül érkeztek a milliárdok a 2022-es parlamenti választások előtt Magyarországra.

A Magyar Nemzet pedig arról cikkezik: hazaárulás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést egy magánszemély Korányi Dávidék ellen. Egy volt CIA-elemző szerint pedig a cél Orbán Viktor megbuktatása volt.

"Hogyha valaki külföldről ellenőrizetlen forrásból ilyen mértékben kapott pénzügyi támogatást, az maga a klasszikus nemzetbiztonsági kockázat, azt pedig fel kell tárni, mert a pénzt soha nem adják ingyen"

- ezt mondta Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke.

Még az ellenzéki pártok egy része szerint is komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a külföldről érkező pénzek - a Jobbik-Konzervatívok és az LMP szerint is tisztázni kell ezeket a kérdéseket.

"Egyértelműen azt el lehet mondani, hogy a tengeren túli demokrata párti erők és emellett a Soros-hálózathoz tartozó civil szervezetek - amelyek egyébként a progresszív napirendet akarják mindenhol megvalósítani - annak ellenére avatkoztak be a magyar választásokba, hogy Magyarország szövetségese az Egyesült államoknak" - ezt már a XXI. Század Intézet elemzője mondta.

Nagy Ervin szerint Orbán Viktort a háborúval kapcsolatos békepárti álláspontja miatt szerették volna megbuktatni, de ideológiai kérdések is állhatnak a háttérben.

"Márki-Zay Péter, meg az egész ellenzék Amerika hangja volt. Tavaly is, a választási kampányban is. Teljes mértékben azt a baloldali, progresszív, demokrata-féle gondolkodást, meg politikai kommunikációt közvetítették itthon, amit Joe Biden amerikai elnök ott, Amerikában" - fogalmazott Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

"Tehát szerintem ezzel megdől az, hogy nem volt ez hazaárulás, hiszen ki akarták árusítani az országot, az érdekeinket, és az amerikaiak pedig befolyásolni próbálták a magyar belpolitikai folyamatokat."

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint ha valaki ellenkező esetben az Egyesült Államokban ilyet megpróbált volna elkövetni, ott egyértelműen már rögtön elkezdődött volna egy bűnvádi eljárás.