2019. január 7.,
hétfő, Attila, Ramóna napja

Havazásra, hófúvásra kell számítani

Hír TV

2019. január 7., hétfő 12:40

Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte mínuszokra kell készülni. Hétfő estig a hófúvás miatt figyelmeztetés van érvényben az ország északkeleti felén. A hőmérséklet estére -2 és -8 fok közé csökken, a keleti részeken lesz a hidegebb.

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