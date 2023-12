Havazás miatti közlekedés korlátozások Budapesten + videó

Megosztás itt:

Budapesten már éjszaka óta intenzív havazás tapasztalható, ami miatt főleg a hegyvidéki területeken, illetve Budán kell fennakadásokra készülni. De fővárosszerte csúszósak az utak ezért érdemes mindenhol fokozott elővigyázatossággal közlekedni. Budán például a 60 A és a 60 B fogaspótló autóbusz nem közlekedik mert a télies útviszonyok miatt nem tud felmenni az emelkedőn. Illetve a reggel folyamán több villamosvonalon például a 2B és a 28-as villamos vonalán is váltóállítási problémák miatt nem tudtak rendesen közlekedni a járatok. A H8-as HÉV vonalán pedig jelenleg is pótlóbuszok közlekedik egy szakaszon ugyanis több fa kidőlt a vágányokra. Szintén fa dőlt még a szépvölgyi útra is a második kerületben, ami miatt egy ideig le is volt zárva. Ott a 65-ös és a 65A nem közlekedett egy ideig. Kisebb közlekedési balesetek miatt szintén korlátozásokra és lassulásokra kell készülni, illetve mindenkinek javasolt téli gumikkal elindulni és fokozott elővigyázatossággal közlekedni.