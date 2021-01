Hatvannyolc határsértőt találtak egy kamionban Csanádpalotánál

2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 331 768-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 198 főre emelkedett. Eddig csaknem 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a jelenleg működő 25 oltóponton - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az oltási tervnek megfelelően, az egészségügyi dolgozók oltása mellett ma fokozatosan megkezdődik az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak oltása is. Meghaladta az egymilliót a koronavírus elleni oltásra regisztrálók száma - erről számolt be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. A kormány oltási tervét bírálja a baloldal: az ellenzéki pártok szerint a kormány nem ad megfelelő tájékoztatást, és szerintük káosz jellemzi az egészségügyi dolgozók oltását is. A 2019. július elseje előtt született gyermeket örökbefogadó családoknak is megnyílik a babaváró támogatás és a jelzáloghitel elengedésének lehetősége egy módosításnak köszönhetően - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin a közösségi oldalon közzétett videójában elmondta: az otthonteremtést segítő babaváró támogatást 2019. július elsején vezették be, és most utólag élhetnek az örökbefogadók a lehetőséggel. Megújul a négycsoportos, százszemélyes Kolozsvári úti óvoda Szolnokon a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert csaknem 260 millió forintból - közölte a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. Összecseng Soros György tervével a baloldal migrációs politikája - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Bakondi György szerint a belső biztonság, a határok védelme és a nemzeti szuverenitás kérdésének ügyében a pártpolitikai viták fölé kellene emelkednie az ellenzéknek. Több ezren gyűltek össze tegnap Washingtonban, a Kongresszus épülete előtt Donald Trump hívei, hogy a november 3-i választások eredménye ellen tiltakozzanak. A Mentsük meg Amerikát elnevezésű megmozduláson maga az elnök is beszédet mondott. Donald Trump továbbra is úgy véli: választási csalás történt az Egyesült Államokban, és csapatával azért fog harcolni, hogy ezt bebizonyítsa. 4 ember halt meg amikor Donald Trump hívei megostromolták a Capitolium épületét Washingtonban. A leköszönő elnök támogatói összecsaptak a biztonsági erőkkel. A kongresszusi ülést berekesztették, a szenátorokat és a képviselőket biztonságba helyezték. A washingtoni tüntetés hírére Los Angelesben is kisebb tömeg gyűlt össze, hogy Donald Trump mellett, és a választási eredmények ellen tiltakozzon. Az elnök hívei a Black Lives Matter képviselőivel csaptak össze. A történtek fájdalmas emlékeztetők arra, hogy a demokrácia törékeny - reagált a kongresszus épületénél zajló rendbontásra Joe Biden. A megválasztott elnök szerint ez nem tiltakozás, hanem felkelés volt, amelyet az egész világ figyel. Az amerikai szövetségi szenátus vita nélkül elutasította Donald Trump elnök híveinek kifogását az elnökválasztás pennsylvaniai eredményének hitelesítése ellen. Az államban Joe Biden demokrata párti jelölt győzött az elektori szavazatok szerint. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 87,1 milliót, a halálos áldozatoké pedig az 1,88 milliót a világon. 48,8 millióan meggyógyultak. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus elleni oltóanyagát. Engedélyezte a Moderna vakcinájának uniós forgalmazását az Európai Bizottság. A koronavírus elleni franciaországi oltási stratégiát nem lehet egyetlen vakcinára alapozni - mondta Clément Beaune Párizs Európa-ügyi államtitkára. Tovább gyorsult Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, csaknem hétezer új fertőzöttet jegyeztek fel. Nagy-Britanniában egy nap alatt több mint ezer halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak. A kínai külügyminisztérium közölte, hogy még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel a koronavírus-járvány eredetének felkutatása céljából Kínába látogató szakértői csoport beutazásáról. Nem engedélyezte a londoni központi büntetőbíróság Julian Assange, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítójának szabadlábra helyezését és kiadatását az Egyesült Államoknak. Felborult egy komphajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Kivu-tavon, több mint negyven embernek nyoma veszett, a hatóságok attól tartanak, hogy megfulladtak. Újabb, 5,3-as erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. A horvátországi utórengést Magyarországon is érzékelni lehetett. Hatvannyolc határsértőt találtak egy kamionban a magyar és román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogott a rendőrség egy román férfit, aki 16 illegális bevándorlót szállított egy mikrobuszban. Őrizetbe vettek a rendőrök két drogdílert, akinél az ellenőrzéskor és a házkutatáskor több mint egy kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. A Tatabányai Járásbíróság letartóztatott egy török állampolgárságú kamionsofőrt, aki a járművében 18 migránst próbált meg Romániából Magyarországon keresztül illegálisan Ausztriába juttatni. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Pszczólka Start Lublin (lengyel) - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 59:83 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - PVSK-Veolia 81:70; Alba Fehérvár - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 66:60; Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 88:83 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Atomerőmű KSC Szekszárd 79:56 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Érd 35:18; Győri Audi ETO KC - Dunaújvárosi Kohász KA 36:25; Siófok KC - Kisvárda Master Good SE 27:19 A magyar válogatott Ilic Zoran a Telekom Veszprém férfi kézilabdaklubnál tölti a tavaszi szezont.