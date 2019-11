Hatvanezer embert telepítettek ki Texasban egy vegyiüzem-robbanás után

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén egy jó és egy rossz döntést hozott - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: rossz hír, hogy a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi formájában nem támogatja a dél-budai centrumkórház beruházását, jó hír azonban, hogy az atlétikai világbajnokság megrendezését támogatja. Páratlan városfejlesztési lehetőséget rejt magában az atlétikai centrum, ezt ismerte fel az ellenzék, ezért szavazta meg egyhangúlag a fővárosi közgyűlés a beruházást - jelentette ki Borbély Lénárd, Csepel polgármestere Magyarország élőben c. műsorunkban. Összesen 43 CT-berendezés működik jelenleg Budapesten, vagyis majdnem minden kerületre két ilyen eszköz jut - reagált a radiológusok szakportálja arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szerint minden kerületbe kell CT. Az ellenzék stadionstopot ígért és kórházstop lett belőle - jelentett ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. A politikus kifejtette: a kormány értetlenül áll a fővárosi közgyűlés szuperkórház leszavazásáról szóló döntése előtt. Nem a Katona József volt az első színház, amelyik viselkedése miatt megvált Gothár Péter rendezőtől - tudta meg a Ripost. A Magyarországon működő üzleti szolgáltatóközpontok és a kormány együttműködése kölcsönösen jövedelmező, ezt a jövőben is folytatni kell - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Budapest Business Services Hungary elnevezésű konferenciáján közölte: sikerült létrehozni a „magyar modellt”, amellyel a fiskális egyensúly megtartása és a nemzetgazdaság ösztönzése egyszerre valósul meg. A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalékos kulcsának csökkentése különösen akkor hajtana számottevő gazdasági hasznot, ha a kulcs egyetlen lépésben csökkenne tíz százalék alá - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Ruszin Zsolt. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke hozzátette, a változtatás egyszerre segítené a munkahelyteremtést, a befektetők Magyarországra csábítását és a feketefoglalkoztatás letörését. Az Országos Bírósági Hivatal által megvalósított Digitális bíróság projekt illeszkedik a kormány elektronikus közigazgatási célkitűzéseihez - mondta Pintér Sándor belügyminiszter a Digitális bíróság projekt zárórendezvényén. December 1-jétől az autósoknak idén is lehetősége nyílik az éves országos és éves megyei matricák elővásárlására. Az úthasználati jogosultság a 2019-es évhez képest változatlan áron érhető el minden járműkategóriában. A Schaeffler-csoport 23,5 milliárd forintos beruházással új gyárat épít Szombathelyen, 150 új munkahelyet teremtve, amelyhez a kormány 5 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújt - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Jelentősen nőtt a tiltott határátlépési kísérletek száma a szerb-magyar határon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette: 2019-ben 11 808 tiltott határátlépési kísérlet történt, ebből 2418 ebben a hónapban, minden 11. ilyen kísérlet pedig a múlt héten. Csehország nem hajlandó megvitatni a migránsok automatikus elosztásának kérdését - közölte a cseh belügyminiszter. Jan Hamácek kiemelte: Prága számára elfogadhatatlan bármiféle egyeztetés a kvótákról, amellyel a német kormány hozakodott elő ismét. Éghajlat- és környezeti vészhelyzetet bejelentő állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Több mint 100 feltételezett hazatérő dzsihadista ellen folytatnak eljárást Németországban - derült ki egy kormányzati kimutatásból. Eredményes a német szövetségi kormány menekültügyi politikája, az utóbbi években hozott intézkedések jelentős és igen kedvező hatással jártak - hangsúlyozta Horst Seehofer belügyminiszter a szövetségi parlamentben. Orbán Viktor miniszterelnök Eszékre utazott, hogy a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákotthonának ünnepélyes átadásán vegyen részt. Az oktatási központ a horvátországi magyarság jövendőbeli értelmiségeit hivatott felnevelni. Össze kell kapcsolni Horvátországot és Magyarországot, hogy Szlavónia és Baranya megye ismét a világ közepe, irigyelt térség lehessen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a horvátországi Eszéken. Jelentősen visszaesett Volodimir Zelenszkij elnök népszerűsége az ukránok körében, egy friss felmérés szerint a megkérdezetteknek már csak az 52 százaléka viszonyul kedvezően hozzá - közölte az Ukrajinszka Pravda hírportál. Irán élesen bírálta, hogy előző nap a dél-iraki Nedzsefben kormányellenes tüntetők megtámadták főkonzulátusát. Közel félezren haltak meg egy menekülttáborban Szíriában az embertelen életkörülmények miatt - adta hírül az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja, az OSDH. Donald Trump amerikai elnök aláírta a hongkongi tüntetőket támogató törvényt annak ellenére, hogy Kína erőteljesen tiltakozott ez ellen. Észak-Korea kilőtt két azonosítatlan rakétát a Japán-tenger felé - jelentették hírügynökségek a dél-koreai hadsereg közlése alapján. Abe Sindzó japán miniszterelnök közölte, hogy védelmi minisztériumának megítélése szerint a kilövés veszélyt jelent Japánra, illetve a nemzetközi közösségre. Lázadó milicisták támadtak egy ebolás betegeket kezelő központra, és meggyilkoltak 3 egészségügyi dolgozót Kelet-Kongóban, aminek következtében újra erőre kaphat a járvány a polgárháborús övezetben - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Újabb tüdőpestises beteget diagnosztizáltak a Kína északi részén fekvő Belső-Mongólia Autonóm Területen, ami immár a negyedik pestisfertőzéses eset a közelmúltban az ország ezen részén - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Pénzmosás vádjával öt év börtönbüntetésre és ötmillió dollár pénzbüntetésre ítélték Abdulla Jamín Gajúm Maldív-szigeteki volt elnököt. Vádat emelt az ügyészség a Hableány hajókatasztrófát okozó Viking Sigyn ukrán kapitánya ellen. A vád halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette. Halálra gázoltak egy kerékpárost Tapolcán, a biciklis a helyszínen meghalt - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság A magyar női kézilabda-válogatott megérkezett Kumamotóba, a szombaton kezdődő olimpiai kvalifikációs világbajnokság helyszínére. Gulácsi Péter fejsérülése nem súlyos, erről a magyar válogatott labdarúgó klubedzője, az RB Leipzig csapatát irányító Julian Nagelsmann adott tájékoztatást. A magyar válogatott két helyet visszacsúszva az 52. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnoki bronzérmes Belgium vezet.