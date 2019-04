Háttéralkut kötött az MSZP és a Jobbik

Innentől kezdve az elkövetkezendő két hónapban magunkért, az MSZP-ért dolgozunk. Most nem elsősorban az a feladatunk, hogy minél több választói réteget megszólítsunk, hanem hogy a saját szavazóbázisunk aktivitását tartsuk fenn, illetve növeljük

– szögezi le Tóth Bertalan azon a lapunk birtokába jutott felvételen, amely a szocialisták március 29-én, aktivistáknak, hálózatszervezőknek tartott kampányfelkészítőjén készült.

A közel négyórás hanganyag tanúsága szerint – amelynek első részét tegnapi lapszámában közölte a Magyar Nemzet közöltük – a balliberális ellenzéki oldalon hiába hangoztatják az összefogás és az együttműködés szükségességét, valójában öldöklő küzdelem zajlik a felek között az elsőségért.

Az MSZP elnöke szavai szerint a cél az, hogy legalább százezerrel több szavazatot szerezzenek, mint a 2014-es EP-választáson, amikor is 252 ezer voksot kaptak, másfelől arra törekszenek, hogy „el tudjuk érni, hogy a Párbeszéddel közös lista az ellenzéki oldal legerősebb listája tud lenni”.

– Ezzel nagyon komoly lépést tudunk az irányba tenni, hogy erősítjük az önkormányzatban a pozíciónkat, és természetesen a 2022-es választásra is erősíteni tudjuk a pozíciónkat – jelenti ki Tóth, aki arról is beszél, hogy bár a közvélemény-kutatások szerint az ellenzéki oldalon az MSZP a legerősebb a fővárosban, ezt viszont „szavazatra is kell váltani”, ami „nagyon sok feladat lesz”.

– A mozgósítás a fő feladat – ezt már Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke mondja.

A meglévő szavazóink elvitele Budapesten és a nagyvárosokban, ezen fog múlni az európai parlamenti választás. És ezt fogjuk megalapozni az őszi önkormányzati választáson, amely a 2022 felé vezető úton talán a legfontosabb az őszi állomás

– hangsúlyozta Molnár.

Ujhelyi István, a párt EP-kampányának vezetője arra emlékezteti az aktivistákat, hogy 2014-ben „Budapesten a Magyar Szocialista Párt EP-listáját hatvanezren választották. Megvert minket a Demokratikus Koalíció, megvert minket az Együtt. Na, mi következik ebből? Valami elképesztő energiákat kell mozgósítsunk, mindazért, amit mondott Berci is meg Zsolt is. Önkormányzati választások előtt nagyon nem mindegy, hogy egyébként hogy szerepelünk. A saját ellenzéki belső versenyünkben is, meg a Fideszhez képest is és a Jobbikhoz képest is. Mert Pest megyében a Jobbik vert meg minket. […] Romokban voltunk hangulatilag is, áprilisi elbukott választást követően, szervezeti és minden más szempontból nem voltunk arra felkészülve, és a választóink sem voltak felkészülve, hogy egyébként belefutunk a májusi EP-választásokra.”

Ujhelyi elmondja, hogy

a Jobbikkal abban tudtunk megállapodni, hogy a szavazókörök biztosainak koordinálásával szoros együttműködésben leszünk. A Fidesznek 14 800 választói delegáltja van tavasszal. Nekünk 5600-5700. Nincs mese. Ezért indítottunk egy »Jelentkezz szavazóbiztosnak!« felhívást, mert ott kell lenni minden szavazókörben.

Ujhelyi István egyértelművé teszi, hogy mit kell elmagyarázniuk az embereknek. Mint fogalmaz, „aki kicsi pártra szavaz, azzal fideszes mandátum keletkezik, tehát mindenképpen az egyetlen közös listát, az MSZP–Párbeszédét kell támogatni. A Kétfarkú az olyan frappáns, olyan vicces srácok. Aha. És így az összes szavazat, ami rájuk megy, abból fideszes mandátum keletkezik.”

