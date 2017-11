Hatott a kormány kommunikációja, sokan félnek a menekültektől

Telt ház fogadta Rogán Antal helyettesét a kazincbarcikai művészeti központ dísztermében.

Mi kitartunk a Fidesz és a politikája mellett, szeretnénk, hogyha ezután is egy ilyen biztonságos kormány lenne. Fontos a biztonság nekünk, nálunk is és az országunkban is. A közbiztonságot tartjuk a legalapvetőbb dolognak – mondta egy a fórumra látogató férfi, Bacsó István.

A fő téma továbbra is a bevándorlás volt, amelyről Soros-terves jelszóval indított újabb nemzeti konzultációt a kormány.

A mai világban, amikor mindenkinek lehetősége van az interneten nézni az eseményeket, amelyek ugye nincsenek megszűrve, mert bárki feltehet bármit az internetre, lehet látni, hogy a nyugat-európai országokban mi történik. Nem szeretnénk, hogy Magyarországon is olyan legyen, hogy este hét-nyolc óra környékén már nem lehet kimenni az utcára. Nyugaton már sajnos ez van – fogalmazott Szentmiklósi László.

Dömötör Csaba bejelentette, hogy a konzultációs íveket több mint egymillióan töltötték ki.

A magyar kormány 2015-től következetesen azt mondja, hogy az elosztás és a betelepítés helyett a bevándorlási válság kezelésének legfontosabb módja az, hogy megvédjük a határainkat. Nem ország az, amely nem tudja megvédeni a határait. Tehát képesnek kell lennünk arra, hogy eldöntsük, kik azok, akik megélhetési okokból érkeznek Európába, és kik azok, akiket tényleg üldöznek. Mert egyébként vannak a bevándorlók között olyanok, akik tragikus élethelyzetben voltak, valóban konfliktuszónákból érkeztek, de az a helyzet, hogy az Európába érkezők túlnyomó része gazdasági, megélhetési okokból érkezik – jelentette ki az államtitkár.

A sorosozó lakossági fórumok október közepén kezdődtek, és a héten érnek véget.