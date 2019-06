Hatósági vizsgálat várhat Hadházy Ákosra

Manfred Weber néppárti és Frans Timmermans szocialista jelölt nem felel meg a magyar emberek elvárásainak, ezért a magyar kormány nem támogatja, hogy EU-s csúcspozíciókat töltsenek be - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter hozzátette: az a cél, hogy minél hamarabb döntés szülessen a csúcspozíciókról, és utána valós, érdemi ügyekkel - például az európai biztonság visszaállításával - lehessen foglalkozni. Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója arra a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy a berlini szenátus azt fontolgatja, ötvenezer illegális bevándorlónak adna egészségügyi ellátást biztosító névtelen betegkártyát. Az ellenzék folyamatosan kritizálja a kormány kezdeményezéseit, miközben 9 éve – többek között az adórendszer átalakításával és a családok támogatásával segítik a magyar embereket – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Kovács Zoltán szerint az ellenzék most a családvédelmi akciótervet kritizálja és tudomást sem vesz arról, hogy a jövő évi költségvetésben a családtámogatási rendszer bevezetése miatt 2200 milliárd forint marad a családoknál. Az LMP szerint a klímaváltozás elleni fellépés jelentene valódi rezsicsökkentést - mondta Ungár Péter országgyűlési képviselő. Teljes mértékben bízik Gyurcsány Ferenc szavahihetőségében Karácsony Gergely – a zuglói kerületvezető ezt a főpolgármester-jelölt állítással kapcsolatban mondta a Hír TV-nek. Állatvédelmi chartát hirdetett Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, hogy segítse az emberek és a háziállatok „harmonikus együttélését”. Engedély nélkül használta fel az ATV felvételét, és ezzel törvényt sértett a DK által támogatott főpolgármester-jelölt, Kálmán Olga - írja az Origo. Hadházy Ákos politikai haszonszerzés érdekében külföldre juttatta a magyarok adatait – mondta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. A Magyar Bankszövetség pénzmosás elleni munkacsoportjának elnöke, Bácsfalvi András jó döntésnek tartaná a banki adategyeztetés határidejének meghosszabbítását. Újabb húsz településen kezdődhetnek bölcsődei fejlesztések mintegy kétmilliárd forint költségvetési támogatásból a bölcsődei fejlesztési program keretében – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A fiatalok felelőssége és feladata, hogy továbbvigyék Dunapataj jó hírét, erejét és hőseik emlékét – mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Tanácsköztársaság vérengzésének áldozataira emlékezve. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai választáson nem jut be a parlamentbe. Folytatódtak az elnökellenes tüntetések a francia fővárosban. A szervezők szerint ezrek, belügyminiszteri források szerint azonban csak pár százan vonultak utcára Párizsban. Kirabolt egy fiatal párt, majd a férfit meg is késelte egy afgán bevándorló a bécsi a Dunasziget fesztiválon. A holland felségjelzésű Sea Watch 3 civilhajó befogadására szólította fel Ankie Broekers-Knol holland belügyminisztert olasz kollégája Matteo Salvini - a hajó fedélzetén 43 migráns tartózkodik. Két héttel elhalasztja az illegális migránsok tömeges kitoloncolását az amerikai elnök, aki a Demokrata Párti képviselők kérésének tesz eleget. Donald Trump közölte: ha nem sikerül megállapodásra jutni, július 7-ével megkezdődik a deportálás. Korlátozza Donald Trump cselekvési lehetőségét a Washington és Moszkva közötti kapcsolatok építésében az amerikai politikai rendszer, ám sok függ az Egyesült Államok elnökének politikai akaratától - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Jelentősen csökkent a legesélyesebbnek tartott brit miniszterelnök-jelölt, Boris Johnson választói támogatottsága, miután a volt külügyminiszter minapi hangos összeveszése élettársával az országos lapok címlapjára került. Oroszország ellen tiltakozva ismét utcára vonultak az emberek a grúz fővárosban. Tbiliszi és Moszkva között azt követően mérgesedett el a viszony, hogy egy orosz parlamenti képviselő elnökölt a grúz törvényhozás épületében egy nemzetközi gyűlésen. Rendben, komolyabb incidens nélkül ért véget Törökországban a megismételt isztambuli főpolgármester-választás. A palesztinok és az arab országok egyöntetűen elutasították az Egyesült Államok közel-keleti béketervének gazdasági részét arra hivatkozva, hogy nem nyújt megoldást a palesztin-izraeli konfliktus legégetőbb kérdéseire. Haszan Róháni iráni elnök azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy feszültséget akart kelteni a Perzsa-öbölben az iszlám köztársaság légterének megsértésével - számolt be a Farsz iráni hírügynökség. Egy sikertelen puccskísérlet során meggyilkolták az etiópiai Amhara tartomány vezetőjét és annak tanácsadóját - számolt be az állami média. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől - jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség. A dél-koreai elnöki hivatal kedvezőnek tartja, hogy továbbra is a legmagasabb szinten zajlik párbeszéd Phenjan és Washington között. A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia szervizekbe átalakításra – értesült a Bild am Sonntag c. német lap. Összeomlott egy épülőfélben lévő ház a kambodzsai Sihanoukville-ben - 18-an életüket vesztették, 24-en megsérültek. Jogellenesen próbált meg bejutni az országba négy migráns Kölked térségében – írja a police.hu. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban kevesebb helyen várható csapadék, sok lesz a napsütés és melegszik is az idő: a hét közepén már 35 fok is lehet. A magyar csapat 15:13-ra győzött Japán ellen, így az ötödik helyen végzett a válogatott a férfi vízilabda világliga szuperdöntőjében. A magyar női válogatott 14:10-re legyőzte Franciaországot és bejutott a döntőbe az Amszterdamban zajló 3x3-as kosárlabda-világbajnokságon.