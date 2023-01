Hatodik éve tart az M3 metró felújítása

Megosztás itt:

A kék metró felújítása még 2017 novemberében, Tarlós István főpolgármestersége alatt kezdődött. A baloldal akkor hatalmas káoszt ígért.

A most már hatodik éve tartó fejlesztést folyamatosan fennakadások hátráltatják, a beruházás jelentősen megdrágult, a projekt átadásának határidejét pedig már több mint négyszer módosították.

Hiába jósolt káoszt 2017 novemberében a baloldal a 3-as metró felújításának első napjára, a fennakadások elmaradtak. A reggeli csúcsidőben 20-25 másodpercenként követték egymást a buszok.

Az ellenzék képviselőit azonban akkor így sem győzte meg a látvány.

A metró pótlása gördülékenyen zajlott. Aki nem a buszra száll fel, annak metrópótló villamosokat is indítottak.

Az akkor még Tarlós István főpolgármestersége alatt indult rekonstrukció során megújították az elektromos és gépészeti berendezéseket, emellett mozgólépcsőket cseréltek, és járófelületeket burkoltak le.

Ennek ellenére Karácsony Gergely még a 2019-es önkormányzati választás kampányában is hőmérővel a kezében panaszkodott a melegre a hármas metróban.

Azóta azonban főpolgármester lett, így a beruházás is az ő irányítása alá került. Klíma helyett mégis inkább ivókutakat telepítettek egyes állomásokra. Tavaly pedig már a tervekben sem szerepelt, hogy légkondit tennének a metrókocsikba.

Karácsony Gergely idején nemcsak megdrágult a beruházás, hanem jócskán meg is csúszott, a 16 kilométer hosszúságú vonal felújítása ugyanis hatodik éve zajlik. Az eredetileg 2019-re tervezett átadást még 2020 őszén is csak 2022-re ígérték. Végül kiderült, hogy a később megjelölt 2023 márciusát sem tudják tartani. Igaz, hétfőn újabb állomásokat vehetnek birtokba az utazók, az utolsó két megálló: a Nagyvárad tér és a Lehel tér, a jelenlegi tervek szerint is csak májusra lesz kész.

A csökkentett műszaki tartalmú beruházás összköltsége pedig folyamatosan nő: hiába volt cél a végösszeg lefaragása 2 milliárd 670 millióra, a ráfordítás már tavaly ősszel megközelítette a 4 milliárdot. Emellett vészesen közelít a projekt elszámolásának határideje is, az uniós támogatással megvalósuló fejlesztésről ugyanis idén június 30-ig kell számot adni.