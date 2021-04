Hatnapos üléssel folytatja munkáját a parlament

2328 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 769 518-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 625-re emelkedett. A a beoltottak száma 3 596 129 fő, közülük 1 621 420 fő már a második oltását is megkapta. Hatszázezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra, ami minden korábbinál nagyobb vakcinaszállítmány a „szélrózsa minden irányát beleszámítva” - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerint hosszú idő után először érezni azt, hogy az orvosok és nővérek megkönnyebbültek és rendkívül bizakodók a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Magyarország az egészségügy fejlesztésére szeretné fordítani a legtöbb pénzt a koronavírus-járvány utáni európai helyreállítási alapból - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. A védettségi igazolvány ellen hergel a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Szilágyi György közösségi oldalán támadta a kormány által adott engedményeket.A politikus koncentrációs táborral rémisztgeti azokat, akiknek még nincs védettségi igazolványuk. A Jobbik országgyűlési képviselője azonban arra nem tér ki, hogy az Európai Bizottság még nem foglalt állást a vakcina útlevélhez kapcsolódó előnyökről, a tagállamok pedig önállóan dönthetnek a kérdésben. A vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása közös siker, amiért köszönet illet mindenkit - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az Országgyűlés hatnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők ez idő alatt összesen 36 javaslatról dönthetnek és 26 általános vitát bonyolíthatnak le. Idén 25 milliárd forintot fordít a kormány a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program folytatására - mondta a pénzügyminiszter Gyermelyen, a tésztagyár új malmának alapkő-letételén. Varga Mihály hangsúlyozta: a kabinet célja, hogy a válság alatt ne visszafogja, hanem ösztönözze a fejlesztéseket. A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta kezdeni, most is így lesz - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Magyarország az elsők között nyújtja be helyreállítási tervét az Európai Bizottságnak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A világon 146,1 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 84,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Egyhetes iskolai szünet kezdődik Szlovéniában hétfőn, egyben további enyhítésekre lehet számítani az országban, például újra megnyithatnak a hotelek. Oroszországban országos szinten gyakorlatilag az előző heti szinten maradt az elmúlt hét nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzések száma, Moszkvában viszont immár hatodik hete mutattak ki növekedést. Ismeretlen fegyveresek öt embert, köztük rendőröket lőttek agyon Kabulban, a főváros két különböző pontján, Afganisztán délkeleti részében pedig út menti pokolgép ölt meg legalább négy civilt. Joe Biden amerikai elnök hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom 1915-ben elkövetett, örmények ellen irányuló atrocitásait. 20 éves rekordot dönt az illegális határátlépési kísérletek száma az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány sok bevándorlót kitoloncol, ennek ellenére több ezren próbálnak meg bejutni az országba. Megtalálták a tengerben a Bali partjainál elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró darabjait - jelentették be az indonéziai hadsereg. 3,4-es erősség földmozgást észleltek Ausztriában, a rengés epicentruma magyar határ közelében, Bécsújhelytől mintegy 5 km-re volt. A közelgő ortodox húsvét miatt a következő napokban is a megszokottnál nagyobb forgalomra lehet számítani Románia határain - közölte a román határrendőrség. Ukrajna és Románia felé több határátkelőhelyen megnőtt a várakozási idő a megnövekedett tranzitforgalom miatt - közölte az Útinform. Holtan találtak egy nőt Salgótarjánban szombaton, az ügyben halált okozó testi sértés miatt vettek őrizetbe egy 62 éves férfit - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Mintegy ezer testkamerát szerez be a MÁV, mert a tapasztalatok szerint azok hatékonyak a jegyvizsgálók elleni támadások megelőzésében. Lőrincz Tamás aranyérmet szerzett a kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Kiss Balázs bejutott a kötöttfogásúak 97 kilós súlycsoportjának döntőjébe, a 72 kilogrammos Fritsch Róbert bronzéremért mérkőzhet a birkózó Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda Eurokupa döntő, első mérkőzés: Szolnoki Dózsa - OSC 14:11 Az UVSE nyerte a női vízilabda-bajnokságot, miután a döntő harmadik mérkőzésén 7:2-re legyőzte a Dunaújvárost. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - ZTE FC 1:4; Kisvárda Master Good - Diósgyőri VTK 0:1; Újpest FC - MTK Budapest 1:3 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Siófok KC 44:24; Hungast Szombathelyi KKA - FTC-Rail Cargo Hungaria 22:42; MTK Budapest - Érd 33:33; Váci NKSE - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 41:28