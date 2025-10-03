Keresés

2025. 10. 03. Péntek
Belföld

Hátborzongató leleplezés: Juhász Péter és a "próféta" futóbolondja alkották meg Zsolti bácsit? + videó

2025. október 03., péntek 14:05 | Hír TV

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint az egykori baloldali politikus, Juhász Péter egy bizarr férfit, a magát prófétának nevező Látó Jánost használta fel arra, hogy elindítsa a "Zsolti bácsizást". A politikai vád szerint a páros egy futóbolonddal akarta megtéveszteni a közvéleményt az álhírbotrány hátterében. De ki az az internetes igehirdető, aki szerint a római pápa az antikrisztus, és büszkén mesél csodás gyógyulásokról?

  • Hátborzongató leleplezés: Juhász Péter és a

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?
Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
Súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor + videó

Sokkoló: "Ukrajna ezerszer jobb!" – A Tisza Párt megszorítással büntetné a magyar gazdákat + videó

 Nyíltan kimondta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint "felesleges Ukrajnával versenyezni" a magyar mezőgazdaságnak, mert ők ezerszer jobban csinálják. A Magyar Péter embere által beharangozott megszorító csomag nem csak a gazdák mindennapi munkájába, de a támogatási rendszerbe is belenyúlna, súlyosan károsítva ezzel a szektort. De miért állítja Nagy István agrárminiszter, hogy ezzel a brüsszeli mintával a Tisza Párt tönkretenné a gazdákat?
Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

 Megrázó képek, drámai pillanatok: Manchesterben terrorakció történt a Jóm Kippur ünnepén, ahol egy 35 éves szír merénylőt végül a rendőröknek le kellett lőniük. A férfi először autóval hajtott a zsinagógánál lévő emberek közé, majd késsel támadt rájuk – derekán pedig pokolgéphez hasonló övet viselt. Egy járókelő kiabálva kérte a rendőröket, hogy lőjenek, nehogy a terrorista felrobbantsa magát. Miért kezeli a hatóság az ügyet egyértelműen terrorakcióként?

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

 A második világháború óta nem volt ilyen feszült a helyzet – figyelmeztetett Szijjártó Péter miniszter a Rheinmetall fejlesztési központjának bejelentésén. A kormány napi küzdelmet folytat a háborúból való kimaradásért, de mint a miniszter hangsúlyozta: a békéhez erőre van szükség. A Zalaegerszegen létrejövő védelmi ipari központ a Magyar Honvédség hazai gyártású eszközökkel való felszerelését segíti elő, növelve az ország önellátási képességét.
Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

 Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, a kormány a teljes gazdasági eszköztárát a családok megsegítésére fordítja. Ennek legújabb, óriási sikerrel futó lépése a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése. A kedvezmény igénylését 27 ezer feletti anya kérte, és a tervek szerint jövőre megkezdődik a kétgyermekesek mentességének lépcsőzetes bevezetése is.
Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

 Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.
