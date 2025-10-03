Hátborzongató leleplezés: Juhász Péter és a "próféta" futóbolondja alkották meg Zsolti bácsit? + videó
2025. október 03., péntek 14:05
| Hír TV
A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint az egykori baloldali politikus, Juhász Péter egy bizarr férfit, a magát prófétának nevező Látó Jánost használta fel arra, hogy elindítsa a "Zsolti bácsizást". A politikai vád szerint a páros egy futóbolonddal akarta megtéveszteni a közvéleményt az álhírbotrány hátterében. De ki az az internetes igehirdető, aki szerint a római pápa az antikrisztus, és büszkén mesél csodás gyógyulásokról?
Nyíltan kimondta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint "felesleges Ukrajnával versenyezni" a magyar mezőgazdaságnak, mert ők ezerszer jobban csinálják. A Magyar Péter embere által beharangozott megszorító csomag nem csak a gazdák mindennapi munkájába, de a támogatási rendszerbe is belenyúlna, súlyosan károsítva ezzel a szektort. De miért állítja Nagy István agrárminiszter, hogy ezzel a brüsszeli mintával a Tisza Párt tönkretenné a gazdákat?
Megrázó képek, drámai pillanatok: Manchesterben terrorakció történt a Jóm Kippur ünnepén, ahol egy 35 éves szír merénylőt végül a rendőröknek le kellett lőniük. A férfi először autóval hajtott a zsinagógánál lévő emberek közé, majd késsel támadt rájuk – derekán pedig pokolgéphez hasonló övet viselt. Egy járókelő kiabálva kérte a rendőröket, hogy lőjenek, nehogy a terrorista felrobbantsa magát. Miért kezeli a hatóság az ügyet egyértelműen terrorakcióként?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A második világháború óta nem volt ilyen feszült a helyzet – figyelmeztetett Szijjártó Péter miniszter a Rheinmetall fejlesztési központjának bejelentésén. A kormány napi küzdelmet folytat a háborúból való kimaradásért, de mint a miniszter hangsúlyozta: a békéhez erőre van szükség. A Zalaegerszegen létrejövő védelmi ipari központ a Magyar Honvédség hazai gyártású eszközökkel való felszerelését segíti elő, növelve az ország önellátási képességét.
Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, a kormány a teljes gazdasági eszköztárát a családok megsegítésére fordítja. Ennek legújabb, óriási sikerrel futó lépése a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése. A kedvezmény igénylését 27 ezer feletti anya kérte, és a tervek szerint jövőre megkezdődik a kétgyermekesek mentességének lépcsőzetes bevezetése is.
Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.