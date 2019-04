Hatástalanították a Bozsik Stadionnál talált világháborús bombát

Véget ért az Egy övezet, egy út fórum Kínában. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán kiemelte, a Kelet és a Nyugat végre nem vetélytársként tekint egymásra, hanem partnerként, ennek köszönhetően a migráció egyik nagy kérdése is megoldódik. Orbán Viktor hangsúlyozta, eddig szinte lehetetlennek tűnt összekötni Európát Ázsiával, de a politikai szándéknak, a pénznek és az akaratnak köszönhetően most is ez is megvalósulhat. A magyar-szerb-kínai összefogással megújuló Budapest-Belgrád-vasútvonal fogja jelenteni a leggyorsabb szállítási útvonalat Délkelet-Európa és a kontinens belseje között - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Rengeteg új munkahelyet teremthet, ha a Kínával kötött megállapodás nyomán a fejlesztések megvalósulnak - erről beszélt Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozatának elnöke az M1-en. Az Európai Parlamenti választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni a nemzeti függetlenséget és meg tudjuk-e állítani a bevándorlók beáramlását - mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Bayer Show-ban. Rogán Antal hangsúlyozta, a májusi voksolás fontosságát a magyar választók is érzik, az ellenzéknek viszont ezekre a problémákra nincs válasza. Kubatov Gábor szerint azért is lesz minden korábbinál fontosabb a május 26-i EP-választás, mert törekvések vannak Európa tradícióinak, keresztény alapjainak megváltoztatására - erről a Fidesz alelnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti választás sorsdöntő, történelmi jelentőségű, ezért mindenkit arra biztatnak, vegyen részt a voksoláson – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. A Fidesz arra szólítja fel a szocialista párt vezetését, hívja vissza és távolítsa el az Országgyűlésből és a magyar közéletből Bangóné Borbély Ildikót, az MSZP országgyűlési képviselőjét. Bangóné 3 millió magyar embert patkányozott le - reagált a miniszterelnök kabinetfőnöke a Bayer Showban az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kijelentésére. Rogán Antal szerint ez is a vesztes választásokat követő ellenzéki forgatókönyv része. Ha a színjátszás és a hazudozás nem jön be, a szocialisták a velük egyet nem értő szavazókat szidják és minősítik. Országos tájékoztató akciót indít Bangóné Borbély Ildikó patkányos kijelentéséről a Fidesz - jelentette be a párt kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs azt mondta: az MSZP-s politikus kijelentésével átlépett egy határt, mert nem szabad embereket megalázni akkor sem, ha a politikai ellenfél szavazóiról van szó. A kémkedéssel vádolt volt jobbikos Kovács Bélának még a házvezetőnője is orosz - derítette ki a Hír TV Informátor című műsorának stábja, amikor Budapest környéki villájában kereste az Európai Parlamenti képviselőt. A volt jobbikos Kovács Bélát azzal vádolják, hogy kémkedett az Európai Uniós intézmények ellen Oroszország javára. Vadai Ágnes jól tette, hogy részt vett a Jobbik által is szervezett jászberényi lakossági fórumon - jelentette ki Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Arató Gergely szerint az volt a cél, hogy helyi szinten jó együttműködés alakuljon ki az ellenzéki pártok között - korábban a Jobbik nőimitátornak nevezte Vadai Ágnest. Az MSZP-Párbeszéd tájékoztatást követel a kormánytól, hogy mennyi pénzt költött magyarországi vendégmunkások toborzására és hány, unión kívülről érkező munkavállaló dolgozik az országban - mondta Bihal Dávid, a szocialisták elnökségi tagja. A Demokratikus Koalíció az Országgyűlés költségvetési bizottságának rendkívüli ülését kezdeményezi a jövő évre tervezett nyugdíjkorrekció kérdésében - jelentette be Varju László, a testület elnöke. A kereszténység nem a múlt múzeumba való része, hanem az európai értékrend alapja, amely biztosítja az eligazodást a jövőben - hangsúlyozta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti választási csúcsjelöltje. Elraboltak és megöltek egy 9 éves palesztin kisfiút egy belgiumi menekültszállón - a rendőrök öt palesztin férfit tartóztattak le, közülük hárman a belga állam által működtetett menekültszállón laktak. Az antwerpeni ügyészség szerint a belgiumi táborban működő bűnbanda tagjai 100 ezer euró váltságdíjat követeltek a kisfiúért, akit később összekötözve, egy közeli árokban találtak meg holtan. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak ma Spanyolországban. A választók este 20 óráig adhatják le szavazataikat az ország 8131 településén és városában, több mint 23 ezer helyszínen. Szudán jövőbeni irányítását előkészítő, katonákból és civilekből álló vegyes testület létrehozásáról született elvi egyezség Karthúmban, az ellenzéki erők képviselői és a hatalmat több mint két hete magához ragadó átmeneti katonai tanács között. Legkevesebb 10-en meghaltak és 26-an megsebesültek – köztük többen súlyosan – amikor szakadékba zuhant egy busz az Észak-Indiában fekvő Himácsal Prades államban. A Srí Lanka-i elnök betiltotta azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250 emberéletet követelő robbantásos merényleteket húsvétvasárnap. Egy tizenkilenc éves fehér férfi nyitott tüzet az ünneplő tömegre egy dél-kaliforniai zsinagógában. A támadásban egy ember életét vesztette, hárman megsebesültek. Több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyaró gyanúja miatt Los Angelesben az elmúlt héten - jelenleg az Egyesült Államok 22 tagállamában tartanak nyilván kanyarós betegeket, január óta már 695 új megbetegedést regisztráltak. Sikerült hatástalanítaniuk a Magyar Honvédség tűzszerészeinek a Bozsik Stadionnál talált bombát. A korlátozásokat rövidesen feloldják. A lakók visszatérhetnek otthonukba. Kerékpáros felvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ma Budapesten - a lezárások érintik az Árpád hidat, a Margit hidat, a Petőfi hidat, a Hősök terét, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot is. Tizenhat határsértőt találtak a magyar és a román rendőrök egy török kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen – közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Legjobb magyarként Bicsák Bence a 7. helyen végzett a triatlon világbajnoki-sorozat bermudai versenyén. Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok vívó ezüstérmet nyert a szöuli kard Grand Prix-n. Major Veronika ezüstérmes lett sportpisztolyban a Pekingben rendezett olimpiai kvalifikációs sportlövő világkupa-versenyen. Babos Tímea és Kristina Mladenovic bejutott a döntőbe az isztambuli salakpályás női tenisztorna párosversenyében. Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros labdarúgócsapata.