Határozatképtelen volt a szegedi parkolási ügyben összehívott rendkívüli közgyűlés

A kormánypárti Dézsi Csaba Andrást választották Győr polgármesterévé az időközi választáson. A több ciklus óta önkormányzati képviselő kardiológus a szavaztok több mint 56 százalékát szerezte meg. Fölényesen győzött a Fidesz-KDNP jelöltje Győrben - áll a kormánypártnak a győri önkormányzati választást követően kiadott közleményében. Az összellenzéki Pollreisz Balázs a szavazatok 39 százalékát kapta, több mint 7200 szavazattal kapott kevesebbet, mint az 56 százalékos eredményt elérő Dézsi Csaba András, a Fidesz-KDNP jelöltje, aki összesen 23 932 szavazatot kapott. Fekete Tibor (Fidesz-KDNP), a település korábbi polgármestere nyerte a vasárnap rendezett időközi választást a Nógrád megyei Patakon. Közvetlen konzultáció kezdődik a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjeivel, a település önkormányzata és a tankerület a jövő héten a felpereseket levélben keresi meg, amelyben szervezett képzések széles választékát kínálják nekik - mondta Rétvári Bence. Az Emmi parlamenti államtitkára hozzátette: bár kezdetben nyitottságot tapasztaltak, néhány nappal később olyan választ kaptak, amely szerint a jogi képviselő nem tartja valószínűnek, hogy ilyen egyeztetés eredményre vezetne. Szükség van szegregációra, hogy a tanulni vágyó tisztességes magyar gyerekektől elkülönítsék azokat a cigány gyerekeket, akik terrorizálhatják őket - mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az M1-en. A szegedi korrupciós ügyben eljáró egyik bírónő százmilliós megbízásokat, a másik lakást kapott Botkáéktól - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Az elmúlt tíz évben legalább nyolc nagy horderejű gazdaságélénkítő, köztehercsökkentő intézkedéssorozatot indított a kormány, amelyeket hamarosan újabb követi - erről beszélt Tállai András a Magyar Nemzetnek. Először 2021 végén, 2022 elején jöhet gáz a Török Áramlat nevű gázvezetéken keresztül Magyarországra - mondta Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Ma a holokauszt hatmillió áldozata előtt hajtanak fejet világszerte. Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává annak emlékére, hogy az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel. Magabiztos győzelmet arattak a dél-olaszországi Calabriában a bevándorlásellenes erők. A Matteo Salvini vezette jobbközép pártszövetség jelöltje, Jole Santelli a szavazatok 56 százalékát szerezte meg. Az északi Emilia-Romagnában még nincs végleges eredmény, ott a balközép jelölt, Stefano Bonaccini vezet 50 százalékkal. Második helyen a jobbközép Lucia Borgonzoni áll 45 százalékkal. Győzelmet aratott az előzetes adatok alapján, és a szavazatszámlálás állása szerint az abszolút többséget is megszerzi a vasárnapi burgenlandi választásokon az Osztrák Szociáldemokrata Párt. Teljesen előre látható, hogy Bulgária a terveknek megfelelően idén tavasszal csatlakozik az euró előszobájának tartott ERM-2 árfolyamrendszerhez, 2023-ben pedig belép az euróövezetbe - közölte a Nemzetközi Valutaalap vezetője. Újabb tüntetések voltak vasárnap Irakban. Bagdadban a rendőrség agyonlőtt egy demonstrálót - adták hírül szemtanúk, továbbá kórházi és biztonsági források. Folyamatosan érkeznek a fegyverszállítmányok a Líbiában egymással harcoló felek számára annak ellenére, hogy a múlt héten tartott berlini konferencia résztvevői egyöntetűen vállalták a fegyverembargó teljes betartását - közölte az ENSZ. Letartóztattak Pakisztánban egy jogvédő aktivistát, aki rendszeresen azzal vádolja a hadsereget, hogy kapcsolatban áll iszlamista szélsőségesekkel - közölte az aktivista családja. A francia kormány „a hét közepén közvetlen légi úton" hazaszállítja a francia állampolgárokat az új koronavírus epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be Agnes Buzyn egészségügyi miniszter. Az olasz kormány is bejelentette, hogy kész hazaszállítani állampolgárait a kínai Vuhanból, ahol az új típusú koronavírus okozta fertőzés terjed, de a városban és térségében élő, mintegy ötven olasz elutasította az ajánlatot. Az Egyesült Államokban azonosították a negyedik megbetegedést, amelyet a koronavírus okozott - jelentette be a kaliforniai Los Angeles megye egészségügyi hivatala. A japán kormány kész sürgősen hazaszállítani minden állampolgárát a kínai Vuhanból, ahol az új típusú koronavírus okozta fertőzés terjed - jelentette be Abe Sindzó miniszterelnök. A kínai Vöröskereszt Társasághoz szombatig már több mint 340 millió jüan (15 milliárd forint) adomány érkezett a koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány elleni küzdelemre - jelentette be a szervezet. Egyre gyorsabb ütemben terjed Kínában a tüdőgyulladással járó koronavírus. A kórokozó ráadásul már a lappangási időszakban is fertőző. A távol-keleti országban hivatalosan 80-an haltak meg a járványban, és ezrek fertőződtek meg. A koronavírus okozta járvány terjedése miatt Dél-Korea eggyel magasabb szintre emelte az egészségügyi készültség szintjét, míg Mongólia lezárta Kínával szomszédos határátkelőit. Kicsúszott a repülőtéri leszállópályáról és egy utcán állt meg Iránban egy utasszállító repülőgép 150 emberrel a fedélzetén. 38-ra emelkedett a pénteki törökországi földrengés halálos áldozatainak száma. A természeti csapás következtében több mint 1600-an sérültek meg. A mentősegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. 53-an meghaltak és 19 embert eltűntnek nyilvánítottak az utóbbi napok felhőszakadásai miatt Brazíliában. Újabb 78, illegálisan Európába tartó migránst mentett ki a Földközi-tengerből a líbiai parti őrség - adta hírül a Nemzetközi Migrációs Szervezet. 124 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Már a hívásnál is szidalmazták és fenyegették a mentőket, ezért a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget hívtak, amikor péntek este egy rosszul lett emberhez riasztották őket a Borsod megyei Csenyétén - értesült a Pestisrácok.hu. Egy szemtanú szerint a rendőrök 20-30 perc múlva érkeztek ki, a beteg azonban időközben meghalt.Az Országos Mentőszolgálat közleményben reagált a történtekre: ebben visszautasították a hátrányos megkülönböztetés vádját. Az eseményekről a csenyétei polgármester, Kiss István a Facebookon számolt be. Azt mondta, a mentők kiértek, de nem voltak hajlandóak a roma telepre bemenni, és megvárták a rendőröket. 21 év után újra Európa-bajnok a magyar vízilabda-válogatott. Märcz Tamás együttese a döntőben drámai csatában, ötméteresek után 14:13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot a Duna Arénában. Liu Shaoang arany-, míg bátyja, Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert összetettben a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság zárónapján. Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka aranyéremmel zárta az európai szövetség által életre hívott úszó Európa Kupa-sorozat nyitóállomását, Luxembourgban. A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 27:27-es döntetlent játszott a francia Brest Bretagne csapatával a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában. Helikopter-balesetben életét vesztette Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai kosárlabdázó - jelentette az amerikai TMZ hírportál.