Hatályba is lépett a lakástakarék-törvény

Órákkal a parlamenti szavazás után meg is jelent a magyar közlönyben a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről szóló törvénymódosítás. Így az ma már hatályba is lép.

A törvénymódosítást a képviselők 125 igen szavazattal, 49 nem ellenében hagyták jóvá, az előterjesztést a gazdasági bizottság fideszes elnöke, Bánki Erik nyújtotta be, aki kedd este a Hír TV vendége volt. Az utolsó órákat is kihasználhatták az ügyfelek lakástakarék-pénztári szerződés kötésére - számos pénzintézeti fiókban tegnap meghosszabbították a nyitva tartást. A törvény hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket ugyanis a módosítás nem érinti.

Ha újra gondoljuk a rendszert, és még egyszer mondom extra források kerülhetnek bele azáltal, hogy a törvény hatályba lépésétől már nem lakás-takarékpénztárak támogatására fordítja ezeket a forintokat az állam. Én elképzelhetőnek tartom, hogy különösen a fiatalok előtakarékossága vagy éppen a lakás felújítók energetikai célú felújítással történő lakás felújításához is igénybe lehessen majd venni majd valamilyen speciális támogatott formát . – mondta el a Hír TV műsorában kedd este a törvényjavaslat beterjesztője.

Tegnap azonban még egymásnak adták a kilincset az ügyfelek a Budapesti Fundamenta fiókjaiban.

Igaz, hogy van a gyerekemnek az egyiknek, de én most ezzel a konstrukcióval most ismerkedem, és remélhetőleg, hogy nem lesz olyan, hogy menetközben itt is gondolnak egyet és aztán befuccsol az ember . – nyilatkozta Lakos Katalin, az egyik ügyfél. A lakástakarékpiac második legnagyobb szereplője az OTP. A bank egyik budapesti fiókjában is nagy forgalom volt.

Szerintem ez nem volt egy korrekt lépés, de nyilván ez a személyes véleményem, de nyilván ezzel együtt kell élni. Ezt a döntést akinek nem volt el kellett sietnie, viszont egy fiatalnak ez egy lehetőség volt . – vélte az OTP egyik ügyfele. Vidéken - így Szegeden is - kihasználták az emberek az utolsó napot a szerződéskötésre.

Ami összegyűlik négy év alatt, az induló tőkének, vagy saját erőnek nem elég egy új lakáshoz. Nyilván, hogy akkor az ember a sajátját próbálja komfortosabbá tenni, hogy élhetőbb legyen . – mondja Merksz Péterné.

Közben a legnagyobb piaci szereplő, a Fundamenta vezetője szerint valótlan az az állítás, hogy a lakástakarék-pénztári rendszer nem volt hatékony, viszont extraprofitot termelt a pénzügyi szolgáltatóknak. Tátrai Bernadett egy pénzügyi öngondoskodásról szóló konferencián azt mondta, hogy a Fundamenta a mai napig nem hozta vissza a befektetett pénzt a tulajdonosnak, az állam viszont jól járt a lakástakarékokkal mivel az évi 70 milliárdos kiadással szemben évi 110 milliárd forint adó és járulékbevétel keletkezett belőle.

Mivel ez egy olyan termék, egy olyan szegmenst ér el, ami rendkívül széles rétegeket, hát a darab számokból, a szerződések számából is látszik, rendkívül széles rétegeket ér el, és a kisembernek is megoldást jelent. Nem költözhet Magyarországon mindenki új lakásba. Tehát az élethelyzet, a családalapítás, a családok életkörülményeinek a javítása nem csak abból történhet meg ha új lakást épít. Új lakásba költözést jelent a felújított lakásba való költözés is . – mondta eé Tátrai Bernadett a Fundamenta Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az ERSTE második embere azzal egyetért, hogy változtatni kellett a rendszeren - de az állami támogatás teljes eltörlése szerinte nem jó.

Ha teljesen kihúzzuk a támogatást a rendszerből, nagyon kevés az a motiváció ami fennmaradhat. Csehországban ahol 10 euró alatti a támogatás, ott dupla annyi szerződés van mint Magyarországon, pedig lényegesen kisebb, viszont ez a húzóerő. Tehát az, hogy hozzárul az állam, elismeri azt a célt amiben vagyok, ennek az összegnek a mértéke akár lényegesen is lecsökkenthető, a motiváció fennmarad . – véli Harmati László az Erste Bank vezérigazgató-helyettese.

A szakemberek egyébként úgy látják, a lakástakarék egy jó belépő volt a pénzügyi öngondoskodásba, amely Magyarországon továbbra sem túl elterjedt. Az énpénzem.hu ügyvezetője szerint a kisjövedelműeknek hiányozhat majd a leginkább a támogatott lakástakarék.