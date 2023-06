Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult le tegnap hazánk több pontján

Megosztás itt:

A Fejér vármegyei Kincsesbányára hat óra alatt egyhavi csapadékmennyiség zúdult le – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Pest vármegyei Ürömön és a Tolna vármegyei Kétyen a sáros esővíz óriási erővel zúdult végig az utcákon. Volt, ahol autókat is magával sodort. Villámárvíz öntötte el Pécs városát is. A Pécs Aktuál közösségi oldalán egy videót is megosztott, amely a Mecsek Kapunál lévő „vízlépcsőről” készült.

Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét arról kérdeztük, mennyire lehetett számítani erre a nagy mennyiségű csapadékra, mely térségek a leginkább érintettek, és milyen gyakori jelenség hazánkban az, hogy pár óra alatt egy havi csapadékmennyiség leesik.