Hatalmas küzdelemre készülnek a Római-parton élők

Megosztás itt:

Tarlós István alatt kaptunk zsákot, agyagot és önkénteseket, most pedig semmit – mondta el dr. Búzás Antal Győző, az Egyesület a Római Partért szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek a közelgő árhullám előtt.

Most mindent nekünk kell megszerveznünk saját magunknak, saját költségből – emelte ki Búzás, majd hozzátette, amennyiben a 2013-as árvízhez hasonló éri el Budapestet, akár a házaikba is betörhet a víz. A Római-parton élők most saját költségen 200 köbméter agyagot vásároltak, amivel megpróbálják majd megállítani az otthonaikat fenyegető árvizet.

800 centit remélnek

Megtartottuk a rekord 2013-as árvizet is, a Duna jobb partján mi voltunk az egyetlenek, akiket nem vitt el a víz – tette hozzá az egyesület elnöke, aki lapunknak elmondta, írásos állásfoglalásuk van a vízügyi államtitkártól arról, hogy a Királyok-Nánási úton található védmű nem minősül fővédműnek, ugyanis az évtizedek során több helyen is darabokat metszettek ki belőle.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!